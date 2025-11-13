Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a României! FRF, surpriză pentru jucători înaintea meciului cu Bosnia. Foto și video

ADVERTISEMENT

Campionatul European din 2024, disputat în Germania, a reaprins flacăra iubitorilor echipei naționale. „Tricolorii” au ajuns până în optimile de finală, iar acest moment a pus bazele unui mural deosebit în capitală.

Cum arată și unde a fost realizat primul mural dedicat echipei naționale a României

Primul mural dedicat echipei naționale a fost realizat, iar jucătorii imortalizați în frumoasa pictură au fost Radu Drăgușin, Andrei Rațiu și Nicolae Stanciu, unii dintre liderii „Generației de Suflet”.

, pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 123-135, bloc D11. Proiectul face parte din Outline StreetArt Festival, cel mai amplu program de artă stradală din România, iar artistul face parte din echipa Sweet Damage Crew.

Acest frumos tablou a fost realizat de Federația Română de Fotbal, alături de sponsorul PENNY, iar cele două instituții și-au propus „să conecteze fotbalul cu arta urbană și să inspire mândria de a susține echipa națională”, .

Ce a declarat Andrei Rațiu despre opera de artă stradală

Andrei Rațiu, fundașul dreapta de bază al echipei naționale, s-a arătat mândru că poate reprezenta România pe unul dintre blocurile din Capitală. „Sonic” speră ca această imagine să inspire noua generație.

„Mă bucur să fiu pe primul mural dedicat Naționalei. Sper ca imaginea noastră să îi motiveze pe copii să creadă în visul lor și să muncească pentru el”, a spus Andrei Rațiu.

Radu Drăgușin, prezent la evenimentul de lansare a muralului dedicat echipei naționale

s-a aflat la evenimentul dedicat lansării muralului. Fundașul de la Tottenham a făcut poze cu fanii prezenți și a transmis că este o adevărată onoare să fie în imaginea din centrul capitalei.

„E o onoare să fac parte dintr-un proiect care rămâne în inima orașului. Mă bucur că acest mural transmite mai departe energia și mândria cu care reprezentăm România. Sper ca pentru cei care îl vor vedea să fie o dovadă că lucrurile bune se construiesc în timp și cu multă muncă”, a declarat Radu Drăgușin.

Nicolae Stanciu, emoționat de tabloul dedicat echipei naționale

Nicolae Stanciu a mărturisit că a purtat cu mândrie de fiecare dată tricoul echipei naționale a României. Mijlocașul susține că, prin acest mural, pot transmite fanilor aceleași trăiri din teren.

„Pentru mine, fiecare apariție în tricoul echipei naționale înseamnă emoție și responsabilitate. Mă bucur că prin acest mural putem transmite aceleași trăiri și celor care ne susțin”, a adăugat Nicolae Stanciu.

Acest proiect nu ar fi fost posibil fără sprijinul Penny

Penny este unul dintre sponsorii principali ai Federației Române de Fotbal. Daniel Gross, reprezentatul lanțului de magazine, a declarat că susținerea necondiționată a „tricolorilor” va continua, iar muralul este adus ca un omagiu realizărilor obținute de „Generația de Suflet”.

„Pentru noi, parteneriatul cu Federația Română de Fotbal înseamnă mai mult decât susținerea unei echipe, înseamnă susținerea unei națiuni care vibrează la unison. Prin acest mural, aducem un omagiu pasiunii, curajului și visului care îi unește pe jucători și suporteri deopotrivă”, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY | REWE România.

„Fotbalul are puterea de a uni oamenii, de a inspira și de a lăsa o amprentă vizibilă în comunitate. Muralul dedicat Naționalei este o expresie a acestei legături profunde dintre echipă și suporteri, o imagine care va rămâne peste ani ca simbol al unei generații”, l-a completat Răzvan Burleanu, președinte Federația Română de Fotbal.