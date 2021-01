Cum arăta Simona Hapciuc de la Survivor România 2021 înainte de operații estetice. Transformarea este uluitoare

Simona Hapciuc, una dintre Faimoasele de la „Survivor România” 2021, se poate lăuda cu un aspect fizic de invidiat, însă operațiile estetice au ajutat-o să facă unele modificări. Blondina este actriță, vedetă TV și antrenoare de fitness.

Așadar, Simona Hapciuc are toate recomandările pentru a participa la cel mai dur reality show. Cu forme impecabile și cu o frumusețe aparte, vedeta arăta cu totul diferit în urmă cu câțiva ani, înainte de a apela la ajutorul chirurgilor esteticieni.

Concurenta a făcut modificări la nivelul sânilor și al buzelor, pe care le-a mărit considerabil, informează kanald.ro. Cum arăta frumoasa vedetă înainte de operații?

Simona Hapciuc este una dintre cele mai apreciate concurente de la „Survivor România” 2021 datorită abilităților sportive, fiind antrenoare de fitness, dar nici aspectul ei fizic nu a trecut neobservat.

În urmă cu câțiva ani, vedeta s-a lăsat pe mâna chirurgilor esteticieni pentru a-și mări sânii și buzele, fiind complet transformată. Și asta nu e tot, pentru că Simona Hapciuc a ales să-și schimbe și culoarea părului de la șaten la blond, potrivit sursei menționate anterior. Actrița nu a vorbit niciodată despre intervențiile chirurgicale pe care și le-a făcut.

Nici la capitolul greutate nu a stat întotdeauna atât de bine, după cum a declarat chiar ea, însă a reușit să dea jos toate kilogramele în plu, iar acum se bucură de o siluetă așa cum își doresc multe femei.

„Am avut 76 de kilograme şi am reuşit să slăbesc 26 de kilograme în aproximativ un an şi jumătate. Iniţial, m-am înfometat, iar acest lucru a fost o mare prostie, pentru că am pus totul la loc.

Am făcut sport de performanţă, am lucrat ca instructor de fitness, iar în momentul de faţă fac sport doar pentru mine, atât fitness, cât şi kikboxing. Am ţinut toate dietele, însă în momentul de faţă am una doar a mea.

Îmi plăcea să mănânc, am o problemă cu dulciurile, de care încerc să scap. Încerc să mănânc sănătos, fructe, iaurturi, peşte, salate şi carne de două trei ori pe săptămână”, a declarat vedeta pentru Kanal D.

Simona Hapciuc își crește singură copilul

În spatele imaginii de divă, Simona Hapciuc a trecut prin multe greutăți de-a lungul vieții. Vedeta își crește singură copilul, după ce partenerul ei de viață a dispărut din viața ei. Bărbatul s-a lăsat influențat e mama lui și a încercat să o convingă pe tânără să avorteze copilul, însă blondina nu a renunțat și s-a descurcat așa cum a putut.

„Am rămas însărcinată, dar tatăl lui Dimitrie a decis să dispară când a auzit. Atunci mi-a dat de ales: fie avortez, fie pleacă. Între noi fusese dragoste la prima vedere, vorbeam despre copii și căsătorie. Firul s-a rupt din cauza mamei lui. A fost părăsit de tatăl lui, părinții divorțând, și a fost crescut de mama. El și-a dorit copilul, dar mama lui, nu.

Nu a acceptat să îi dea drumul din cuib, să își întemeieze o familie. Mama lui nu a acceptat să fie pe planul doi. L-a văzut pe fiul meu din întâmplare de câteva ori. Nu a avut nicio reacție. Am încercat să iau legătura cu el, mă gândeam că ar putea încerca să treacă să îl vadă și să încerce să lege o relație cu cel mic. Nu am nicio pretenție financiară. A spus că nu îl interesează.

Bunica paternă nu l-a văzut niciodată. A venit să mă întrebe cât costă să fac avort, a fost ultima noastră întâlnire. A fost un șoc pentru mine când am văzut că încearcă să mă convingă. Discuția cu ea mi-a lăsat un gust amar. Nu îl voi obliga niciodată să fie tată, nici măcar cu numele în certificatul de naștere. Când se va simți pregătit, probabil va veni singur”, a declarat Simona Hapciuc pentru click.ro.