Cum arată singurul băiat al impresarei Anamaria Prodan. Bebeto a absolvit liceul

ADVERTISEMENT

Puțini oameni știu cine este și cum arată, de fapt, singurul băiat al impresarei Anamaria Prodan. Bebeto, așa cum este alintat de familia sa, este un adolescent pasionat de fotbal, dar nu uită nici de școală. A absolvit liceul cu doar câteva luni înainte de a atinge vârsta majoratului.

Fiul agentului FIFA Anamaria Prodan a terminat liceul

Anamaria Prodan (53 ani) vorbește în cei mai frumoși termeni despre apropiații săi. Agentul FIFA este un exemplu pentru copiii pe care-i are din două relații diferite și pe care îi îndrumă la fiecare pas. Le este alături constant, în ciuda faptului că are sau nu are o stare de spirit tocmai bună în anumite momente.

ADVERTISEMENT

Ține mereu capul sus și demonstrează că este puternică. Își cunoaște adevărata valoare și mereu în social media. Acum a venit rândul unicului său băiat să fie scos în evidență. Laurențiu Adrian Reghecampf a terminat liceul cu fast, având-o aproape pe mama sa. De la ceremonie nu au lipsit nici surorile mai mari.

Rebeca și Sarah Dumitrescu l-au susținut și l-au felicitat pentru încheierea acestei etape care se termină la doar 17 ani. De asemenea, Nuți și Victor, cei care au avut un rol important în creșterea și educația copiilor vedetei au fost la rândul lor prezenți. Adolescentul care urmează să împlinească 18 ani vara aceasta a urmat cursurile unei instituții private de învățământ de prestigiu.

ADVERTISEMENT

Școala este renumită pentru programele internaționale și pentru pregătirea elevilor care aleg să își continue studiile în afara României. Momentan, nu se știe care este următorul pas pentru fiul impresarei Anamaria Prodan. Cert este că, femeia de afaceri este mândră de reușitele băiatului său care joacă pentru Voința Crevedia.

ADVERTISEMENT

Toți au observat că adolescentul are părul șaten și mai ales, că a renunțat de deja vreme la pletele lungi. Mai mult decât atât, fiul celebrei impresare poartă ochelari de vedere. Aceștia fac trimitere la un personaj de film adorat de foarte mulți copii, și anume Harry Potter. Accesoriul se potrivește perfect cu roba de absolvire a liceului.

ADVERTISEMENT

„Un moment care marchează sfârșitul unei etape frumoase și începutul unui nou drum plin de provocări, visuri și realizări. Privesc spre el cu o mândrie pe care cuvintele cu greu o pot descrie”, a notat fosta prezentatoare de la Antena 1, în dreptul unei filmări încărcate pe pagina oficială de Instagram.

Vezi această postare pe Instagram

Mesajul vedetei Anamaria Prodan pentru fiul său

„Din băiețelul pe care îl țineam de mână a devenit un tânăr bărbat în adevăratul sens al cuvântului: demn, inteligent, educat, responsabil și hotărât să își construiască propriul destin. Astăzi nu sărbătorim doar o diplomă. Sărbătorim caracterul, munca, disciplina și omul frumos care a devenit.

ADVERTISEMENT

Sunt mândră de el pentru tot ceea ce este și pentru tot ceea ce va deveni. Familia i-a fost alături la fiecare pas. Surorile lui l-au iubit, l-au sfătuit, l-au protejat și au avut grijă de el cu o dragoste aparte. Nuți și Victor au fost, de asemenea, mereu aproape, oferindu-i sprijin, încredere și exemple frumoase de viață.

Iar eu, ca mamă, am fost întotdeauna în spatele lui. L-am susținut, l-am încurajat, l-am ridicat atunci când a fost greu și l-am aplaudat la fiecare victorie. Aceasta este menirea unei mame: să își iubească necondiționat copiii, să le fie sprijin și să îi vadă înflorind. Astăzi mă simt binecuvântată.

Mândră nu doar de Laurențiu, ci de toți copiii mei. De felul în care se iubesc, se respectă, se susțin și rămân uniți indiferent de orice. Pentru mine aceasta este cea mai mare realizare și cea mai prețioasă moștenire. Felicitări, Laurențiu! Să mergi prin viață cu aceeași eleganță, inteligență și forță care te definesc.

Cerul este limita, iar noi vom fi mereu lângă tine, iubindu-te și susținându-te. Te iubim și suntem infinit de mândri de tine!”, a completat Anamaria Prodan, în postarea din social media. Filmarea a adunat peste 43.600 de aprecieri și numeroase comentarii de laude și felicitări.