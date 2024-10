Cum arată situația în grupele din Liga Națiunilor. Ce șanse are România să prindă barajul pentru Mondialul din 2026, înainte de prelimininarii

Naționala României are cel mai bun punctaj din Liga Națiunilor C. Doar Grecia mai are 12 puncte, în Liga B. Din Liga Națiunilor ajung în barajul pentru CM 2026 numai 4 echipe