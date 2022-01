Cum arată soacra Alinei Vidican? Mama milionarului care a luat-o de soție pe fosta lui Borcea a împlinit 75 de ani

Alina Vidican, devenită Senhoreti după căsătoria cu Claude, milionarul de origine braziliană, pare să se bucure la maximum de momentele petrecute alături de familia soțului ei, ea fiind încântată să pună la punct o petrecere de pomină pentru soacra ei.

Cum arată soacra Alinei Vidican la 75 de ani?

Alina Vidican, foarte discretă când vine vorba despre viața pe care o duce în Statele Unite ale Americii, alături de Claude Senhoreti, a acceptat să se lase fotografiată, zâmbind cu gura până la urechi. Avea și toate motivele, soacra ei, venită tocmai din Brazilia, se sărbătorea odată cu împlinirea a 75 de ani.

”Azi a fost ziua reginei noastre luptătoare, Neide Banhos, mama mea! Dragă, Dumnezeu să te binecuvânteze și multă sănătate să sărbătorim multe date speciale! Este minunat să fiu aici lângă tine, în această zi specială. La mulți ani, te iubesc mult!

ADVERTISEMENT

La mulți ani, mamă, Regina noastră războinică, te iubesc”, a fost mesajul pe care l-a postat pe contul său de socializare Claude, soțul Alinei Vidican, alături de câteva fotografii cu mama și cu frumoasa sa soție.

Iar Alina Vidican, purtând o rochie care să îi pună de minune în evidență formele de fotomodel care l-au înnebunit (și) pe milionarul american, însoțită și de copii ei și ai lui Cristi Borcea, zâmbea larg, semn că se simțea bine alături de rudele soțului ei.

ADVERTISEMENT

Alina Vidican, poveste de dragoste ca-n filme cu milionarul american

Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea, pare să trăiască o poveste de dragoste ca în filme alături de un milionar american de origine braziliană, Claude Senhoreti. Povestea lor de dragoste, una care a început acum aproape cinci ani, a fost dezvăluită, în exclusivitate pentru FANATIK, de Claude Senhoreti.

”Ne-am întâlnit acum mai bine de patru ani în urmă la deschiderea a Porsche Tower din Miami. Am văzut-o pe Alina de departe, nu a fost greu să o văd, ea era cea mai înaltă de acolo și cea mai frumoasă din tot locul (râde, n. red.). M-am apropiat de ea, dar era foarte rezervată. Dar când am început să vorbesc despre mașini, lucrurile s-au îmbunătățit.

ADVERTISEMENT

Am descoperit că are o pasiune pentru mașini, amândoi conduceam un Porsche 911. În acea noapte, a trebuit să plec devreme pentru a sta cu copiii mei, dar a doua zi, la 6:30 dimineața, i-am trimis un mesaj și am invitat-o la un brunch din ziua aceea.

Atunci ne-am dat seama că ne îndrăgostim unul de celălalt, pentru că avem atât de multe în comun. Am decis să fim discreți până când ne-am hotărât să ce căsătorim”, a explicat

ADVERTISEMENT

Alina Vidican s-a căsătorit cu milionarul american

După un divorț cât se poate de dificil de Cristi Borcea, Alina Vidican a decis să părăsească definitiv România și să se stabilească la Miami. Acolo, după o perioadă, l-a cunoscut pe Claude Senhoreti, bărbatul de origine braziliană reușind să o cucerească.

Implicat în afaceri cu mașini de lux și pilot pentru raliuri, Claude Senhoreti o cerea în căsătorie pe Alina Vidican în primăvara anului 2021, iar vara trecută cei doi au decis să se căsătorească.

ADVERTISEMENT

Iar pe 26 august 2021, , cei doi unindu-și destinele în urma unei ceremonii fabuloase, la un restaurant de lux din Florida la care timișoreanca a primit o mașină de lux, ca dar de nuntă, în valoare de câteva sute de mii de dolari.

Înainte de nuntă însă, Alina Vidican a renunțat la tot ceea ce o mai lega, afectiv, de Cristi Borcea. Astfel, de dragul lui Claude Senhoreti, Alina Vidican și-a șters tatuajele pe care le avea cu fostul ei soț și ”s-a prezentat” în noaptea nunții fără nicio amintire din relația anterioară.