Cum arată sora cea mare a lui Jador. Camelia Dumitrache are o voce minunată

Cântărețul de muzică de petrecere le-a arătat-o fanilor săi pe sora cea mare, Camelia. Frumoasa șatenă are o voce minunată și cântă foarte des în Biserică pentru că nu are o carieră înfloritoare la fel ca renumitul artist.

Cum arată sora lui Jador. Artistul și Camelia Dumitrache au apărut într-o filmare împreună

Jador a distribuit o filmare cu sora sa cea mare, Camelia Dumitrache, internauții crezând inițial că este . Vedeta a lămurit lucrurile și a precizat că tânăra îi este rudă, asemănarea dintre ei fiind izbitoare.

„Doamne, cum să fiu iubita lui. Nu vedeți că semănăm, același nas”, a spus femeia pe pagina de TikTok a fostului concurent de la Survivor România.

Camelia Dumitrache încearcă să se facă cunoscută în industria muzicală pentru că este foarte talentată și are o voce superbă. Sora lui Jador participă la balurile bobocilor și cântă la liceele din Bacău, unde este primită cu brațele deschise.

Din anul 2019 trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu un tânăr cu care plănuiește să se căsătorească. Acesta este unul dintre motivele pentru care cântărețul vrea să-i dea o mână de ajutor în ridicarea unui case.

Jador și-a ajutat toate rudele, dar mai ales pe fratele său, Răzvan, care s-a însurat în urmă cu câțiva ani. De altfel, este primul care și-a întemeiat o alături de o femeie pe nume Andreea, care l-a făcut tată în 2021.

Răspunde lui @ionut.niga9 @Camelia Dumitrache ❤️

Jador, de mare ajutor familiei sale din Bacău

„Un lucru pe care l-am realizat aici a fost că am făcut o neînțelegere între frații mei. Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine să fac banii mai ușor și mi-am ajutat familia cum am putut, în special pe frate-meu, să-și facă casa.

Eu mai am trei frați în afară de el, mai micuți și mai am încă o soră, pe care ar fi trebuit s-o ajut și pe ea. Dar nu mi-am dat seama că are nevoie de ajutor. Am zis că… nu știu, nu mi-am dat seama…

Am zis că ăsta era mai mic, am zis că să-l ajut și pe el și chiar nu mi-am dat seama că am făcut o diferență între frații mei. Și când o să ajung acasă, primul lucru asta o s-o fac: o s-o ajut să-și facă casa”, spunea Jador în urmă cu ceva timp, conform .