Cum arată soția actorului Denis Ștefan. Este o femeie celebră care apare la tv. Foto

Denis Ștefan a devenit celebru în urma rolului interpretat în telenovela „Inimă de țigan”, dar și soția acestuia este o femeie cunoscută. Cristina Ștefan este una dintre bebelușele de la „Cronica Cârcotașilor”, ea face parte din staff-ul respectivei emisiuni din anul 2008.

Partenera de viață a celebrului actor este o femeie tânără, frumoasă și de succes, aceasta fiind și managerul magazinului Dolce & Gabbana din București. Cei doi formează un cuplu din 2012, iar anul următor, 2013, a fost cel în care actorul s-a despărțit de fosta nevastă, Iuliana.

Acum, Denis și Cristina au o căsnicie de 7 ani și o fetiță, Delia, de 6 anișori. Ei au spus că își doresc să-și mărească familia și un al doilea copil este binevenit. „Da, ne dorim foarte mult încă un copil. Şi Delia îşi doreşte foarte tare şi mă tot întreabă: dar ai acolo în burtă ceva?. Aşa că suntem pregătiţi, mai ales că acum avem antrenament”, a spus Cristina pentru avantaje.ro.

Denis și Cristina Ștefan, dragoste pe platourile de filmare, dar clandestină

Partenerii s-au îndrăgostit unul de celălalt pe platourile de filmare ale lungmetrajului „Jidava. Crâmpei de Geneză”, dar se cunoșteau de ani buni. „Părinţii mei au fost acrobaţi la circ şi ulterior au avut dresură de cai. Mama era şi cascadoare şi lucra la foarte multe filme.

La un moment dat, m-a luat şi pe mine la filmări şi ne-am întâlnit cu Denis, care filma în Buftea. La vremea aia aveam vreo 17 ani, deci n-am făcut decât cunoştinţă”, a povestit frumoasa brunetă pentru sursa de mai sus.

Relația dintre Cristina și Ștefan s-a oficializat fără ca bărbatul să semneze actele de divorț. El a declarat, la momentul respectiv, că nu mai locuiește cu soția și că uneori lucrurile nu mai merg între oameni.

„Nu e un lucru ieşit din comun. Foarte multă lume divorţează, se desparte, se căsătoreşte. Eu eram căsătorit de 7 ani, din 2005. Am decis să vorbesc despre acest lucru, dar am hotărât asta destul de greu.

Vreau să spun e că atât pentru fanii mei, cât şi pentru fanii Cristinei, am luat decizia să vin. Am vrut să audă din gura mea ce am de spus. E greu de spus de când nu a mai mers căsnicia mea. Atât timp cât doi oameni locuiesc împreună, noi am locuit 13 ani, apar probleme, iar noi nu am reuşit să le rezolvăm.

Sunt nişte acumulări care au dus la această despărţire. Atât eu, cât şi Iuliana suntem doi oameni maturi. Am divorţat în condiţii amiabile la notar. Acest lucru s-a întâmplat chiar ieri”, a povestit el, în cadrul unei emisiuni, la începutul anului 2013, moment în care actorul și bebelușa locuiau împreună de câteva luni, scrie cancan.ro.

Cristina Ștefan etalează o formă fizică de invidiat

Cristina este cu 15 ani mai tânără decât soțul ei și mărturisește că forma fizică de invidiat pe care o are este moștenire genetică. Acesta precizează că nu a ținut vreodată cură de slăbire, dar că face mișcare. „Am fost dintotdeauna atât de slabă. Hai să zic că în 2016 sau 2017 ajunsesem să am vreo 60 de kg. Pur și simplu. Eu pornind de la 55. Maxim am avut 64 de kg înainte să nasc.

Nu am ținut niciodată diete. Toată lumea mă întreabă și probabil este uimită cum de mănânc de toate. Pozele și tot ce vedeți la mine sunt reale. Nu duc o viață atât de sănătoasă pe partea de alimentație. Îmi place mâncarea și mănânc cam tot ce vreau. Nu am ținut dietă. Este cred că genetic.

Da, fac mișcare. Nu merg la sală. Dar când am chef îmi pun un tutorial pe YouTube și fac mișcare. În perioada sarcinii m-am îngrășat 14 kg pe care le-am dat jos imediat. Cam atât. Am revenit la mișcare. Maxim 20 – 30 de minute, maxim de două ori pe săptămână, nu am timp”, a spus ea, potrivit unica.ro.