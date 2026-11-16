Cum arată soția lui Dani Alves, care vrea din nou să divorțeze de el, după ce fostul star de la FC Barcelona a luat-o pe calea credinței. Galerie foto

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Relația dintre fostul fundaș al Barcelonei și Joana Sanz se apropie de final, după ce soția brazilianului a decis, din nou, să inițieze procedura de divorț. Cei doi au mai fost într-o situație similară, după ce fotbalistul a fost acuzat și arestat pentru agresiune sexuală. Totuși, cei doi s-au împăcat după ce Dani Alves a fost achitat de Curtea Superioară de Justiție a Cataluniei.

Joana Sanz vrea, din nou, să divorțeze de Dani Alves

După încă doi ani, problemele persistă între fostul internațional și Joana Sanz. Soția sa a luat decizia radicală de a divorța de fotbalist, după ce . În prezent, fostul fundaș lateral se află într-un turneu internațional prin care dorește să răspândească credința evanghelică.

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Vestea a fost confirmată de presa din . Joana Sanz s-ar simți singură după ce Dani Alves a ales drumul credinței: ”A ajuns într-un punct în care a decis să pună capăt relației. Nu mai sunt împreună, sunt separați și sunt în proces de divorț”. . De asemenea, fostul fotbalist brazilian mai este tatăl unei fete din prima sa căsătorie, Victoria.

Deși, până în prezent, Dani Alves nu a discutat public despre presupusul divorț, sud-americanul a postat, pe Instagram, un text religios după aflarea publică a veștii: ”Este un moment frumos să-L cauți pe DOMNUL DUMNEZEUL TĂU din toată inima ta”. De asemenea, postarea era însoțită de mai multe pasaje biblice.

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Joana Sanz a vrut să divorțeze de Dani Alves după scandalul de agresiune sexuală

În februarie 2024, fostul fotbalist de la FC Barcelona a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru agresiune sexuală. Incidentul reclamat de o tânără de 23 de ani s-ar fi petrecut într-un club de noapte din orașul catalan, în seara dintre 30 și 31 decembrie 2022, Dani Alves ar fi agresat-o în toaleta VIP a clubului.

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Pe parcursul perioadei în care Dani Alves se afla în arest preventiv, declarațiile sale s-au schimbat constant. Inițial, fostul internațional a declarat că nu o cunoaște pe victimă. Ulterior, a declarat că nu s-a petrecut niciun incident, iar, ulterior, a mărturisit că actul sexual a fost consensual. Situația delicată a lui Dani Alves a convins-o, la momentul respectiv, pe Joana Sanz să inițieze procedura de divorț.

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Fotbalistul a fost eliberat din arest, pe cauțiune, în martie 2024, achitând suma de un milion de euro. Mai mult, a fost achitat în martie 2025, întrucât anchetatorii au constatat neconcordanțe între mărturia victimei, înregistrările video din clubul de noapte și probele biologice. După decizia finală a justiției spaniole, Dani Alves s-a împăcat cu Joana Sanz.