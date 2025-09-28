Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani

Florin Prunea are 57 de ani și de mai bine de 30 de ani este căsătorit cu Lidia, soția sa. Dacă el este extrem de cunoscut și apreciat în lumea sportului, iată că partenera sa de viață este o fire ceva mai discretă.

ADVERTISEMENT

Cum arată Lidia, soția lui Florin Prunea

Lidia Prunea este o bună prietenă a Marianei Lăcătuș, soția lui Marius Lăcătuș. Deși cei doi au evoluat la echipe rivale, mai exact Dinamo și Steaua, se pare că Prună și Lăcătuș sunt prieteni în realitate.

Și se pare că și soțiile celor doi se înțeleg destul de bine. S-au cunoscut ulterior și sunt și vecini. Astfel, le este foarte ușor să socializeze și să se mai și întâlnească din când în când.

ADVERTISEMENT

“N-aveau cum să nu se înțeleagă. Păi, dacă erau de la 500 de kilometri de București și de la 7 kilometri una de alta? Ele nu se cunoșteau, nu s-au cunoscut înainte. În București suntem vecini, la 200 de metri”, mărturisea în trecut Florin Prunea, potrivit digisport.ro.

Iar la rândul său, Marius Lăcătuș dezvăluia că este foarte important acest detaliu. Cele două familii se simt foarte bine împreună, drept urmare nu e o problemă atunci când se întâlnesc.

ADVERTISEMENT

“Eu cred că este un lucru foarte important. Decât să mergi la masă și ele să se uite strâmb una la alta, mai bine nu mai mergi! Dar noi ne-am simțit bine tot timpul împreună, nu au fost niciodată probleme de genul acesta”, spunea şi Marius Lăcătuş.

ADVERTISEMENT

Momentul de cumpănă din căsnicia lui Florin Prunea

Deși în prezent și soția sa, Lidia, se înțeleg de minune, au fost și momente mai tensionate în relația celor doi. Fostul mare portar dezvăluia la un moment dat o cumpănă care a existat.

S-a întâmplat cu ani în urmă, când fostul portar se uita la o emisiune. Acolo a fost invitată o femeie care a dezvăluit că Florin Prunea a ajuns în garsoniera ei. .

ADVERTISEMENT

Mai exact, fostul portar îi explica soției că femeia a inventat totul. Aceasta nu l-a crezut însă pentru niciun moment. Ulterior, el a recunoscut că a fost vorba doar despre un sărut și nimic mai mult.

„Eram acasă cu soția, 12 noaptea era. Atunci era emisiunea. Ea fuma și făcea rebusuri, nu știu. Eu mă uitam, îmi plăcea să mă uit la ăsta. Când… «Avem o surpriză pentru dumneavoastră, o domnișoară care ne va relata o poveste foarte interesantă». Și începe: «L-am cunoscut pe Florin Prunea».

Nevastă-mea, când a auzit, a ridicat ochii la mine. Și a început aia: «La Vox Maris, a venit de la echipa națională…», într-adevăr, mergeam acolo cu naționala. «L-am cunoscut și am mers după aceea la mine la garsonieră, în Balta Albă. Un bărbat atât de tandru, m-a sărutat încontinuu, foarte afectuos…»”, povestea acesta.

Ce spune Florin Prunea despre speculațiile de la acel moment

Soția lui Florin Prunea a fost extrem de afectată de cele întâmplate la acea vreme. Iar ulterior, fostul portar a recunoscut că într-adevăr a greșit, însă nu a dus ”greșeala” mai departe.

Mai exact, acesta s-a limitat strict la câteva săruturi și nimic mai mult. El a vorbit inclusiv despre momentul în care a ajuns să plece din locuința femeii, direct acasă.

„Băi, mă uitam la nevastă-mea cu coada ochiului… băi, a început să plângă săraca: «Bă, nu ți-e rușine, nesimțitule?!». Zic: «Băi mamă, asta e parodie, nu e adevărat. Îl vezi pe ăsta, e sănătos?». Știi, Vlad Craioveanu are el alea… «Nu vezi ce păr are în cap?». O dădeam pe vrăjeală, da!

Aia nu se mai oprea: «Și m-am dus la baie, să fac un duș, când am venit, l-am văzut, era pe canapea. Și așa ceva nu am văzut în viața mea!». Nevastă-mea zice: «Ai fost acolo 100%!». I-am spus, ce să fac… am greșit. Dar nu avusesem treabă cu ea.

Nu s-a consumat treaba. Ea a ieșit din baie… m-am simțit stingher și am plecat acasă, m-am ușchit. Nu am comis-o. Cu pupatul, da, recunosc, dar de comis, nu am comis-o!”, a explicat Florin Prunea, pentru .