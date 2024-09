Cum arăta soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei înainte de operațiile estetice. Iasmina Halas: ”Nu merita așa ceva”. Exclusiv

Iasmina Halas, fostă concurentă la show-ul Puterea Dragostei, a cunoscut-o pe Ana Maria Vasiliu, victima unei teribile crime petrecute recent, în Olanda. Ana Maria era căsătorită de doi ani cu Gabriel Vasiliu, finalist la Puterea Dragostei sezonul 2, care în prezent este condamnat la trei ani de închisoare pentru trafic de persoane.

Iasmina Halas, șocată de moartea soției lui Gabriel de la Puterea Dragostei

Iasmina Halas a vorbit cu FANATIK despre întâlnirea pe care a avut-o cu soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei, acum șase ani. Cele două s-au cunoscut la o , la consultația de dinaintea unei operații estetice. La vremea respectivă, ele au făcut chiar și o fotografie împreună, în care mai apare și dansatoarea Denisa Despa.

ADVERTISEMENT

Iasmina spune că nu a mai păstrat legătura cu Ana Maria, dar au rămas prietene pe platformele sociale, acolo unde tânăra posta mereu imagini în care zâmbea. Așa a aflat că victima se căsătorise cu Gabriel Vasiliu de la Puterea Dragostei.

”Avea o energie super mișto”

“Eu am cunoscut-o în 2018, la o clinică estetică. Eram la control pentru operație. Cred că și ea s-a operat tot acolo. Am stat atunci de vorbă, dar nu am păstrat legătura. Când am văzut știrea am rămas șocată. Vedeam mereu postări pe TikTok cu ea. Văzusem că este măritată.

ADVERTISEMENT

M-am bucurat pentru ea, părea fericită. Era foarte prietenoasă, povestea pe acolo. Super de treabă. Nu era o depresivă sau ceva. Nu cred că era cu Gabriel atunci, cred că era singură în perioada aceea. Mi s-a părut o fată bună, cu o energie super mișto, o persoană care îți făcea plăcere să o ai aproape. Îmi aduc aminte că era foarte vorbăreață.

Nu mă așteptam la un asemenea destin. Așa o veste te dă peste cap. Nu știu ce făcea acolo, însă nimeni nu merita așa ceva. Mai ales o fată bună și frumoasă. Pe Gabriel nu îl cunosc, nu a fost în același sezon cu mine”, a declarat Iasmina Halas pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Trei suspecți, reținuți de poliția olandeză

Poliția olandeză a reținut trei suspecți în cazul morții soției lui Gabriel de la Puterea Dragostei, Ana Maria Vasiliu. Este vorba despre doi tineri, în vârstă de 19 și 30 de ani, amândoi din Amsterdam, precum și un bărbat de 51 de ani din Amstelveen. Aceștia se află în arestul poliției din localitatea Zaandam, acolo unde a avut loc crima. Cazul a fost preluat de TGO (Parge Scale Investigation Team), unitate de elită a poliției olandeze.

Din primele informații, dispariția Anei a fost sesizată de sora acesteia, care locuiește în Spania. Aceasta l-a sunat pe proprietarul apartamentului în care soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei locuia, însă bărbatul nu a reușit să intre în imobil pentru că ușa era încuiată.

ADVERTISEMENT

Bărbatul ar fi chemat poliția, care a spart ușa cu o rangă și a descoperit corpul neînsuflețit al femeii, care ar fi fost mutilat.

Pistele pe care merg anchetatorii în cazul morții soției lui Gabriel de la Puterea Dragostei

Primele bănuieli s-au îndreptat împotriva unui bărbat de naționalitate britanică, despre care se crede că avea o relație cu românca și o sprijinea material. Acesta ar fi devenit extrem de gelos când a aflat că Ana Maria era, de fapt, căsătorită.

O altă pistă pe care merg anchetatorii are legătură cu meseria pe care femeia o practica acolo. Mai exact, ea ar fi fost escortă pentru oameni cu bani. De altfel, Ana Maria a fost martor în dosarul de trafic de persoane pentru care Gabriel Vasiliu a fost condamnat și le-a povestit anchetatorilor că mergea prin Europa cu acordul soțului ei.

În fine, anchetatorii nu exclud nici varianta potrivit căreia soția lui Gabriel de la Puterea Dragostei ar fi fost ucisă în scopul jafului, ea locuind într-un cartier nesigur. Această variantă nu prea stă în picioare, ținând cont că polițiștii nu au găsit ușa de la intrarea imobilului forțată.