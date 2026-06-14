Sport

Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera

Cum arată, de fapt, soția lui Gigi Becali, Luminița, la vârsta de 56 de ani. Familia omului de afaceri a fost prezentă la sfințirea bisericii din Pipera.
Bogdan Ciutacu, Iulian Stoica
14.06.2026 | 12:45
Cum arata sotia lui Gigi Becali Luminita la 56 ani Familia omului de afaceri a impresionat la sfintirea bisericii din Pipera
SPECIAL FANATIK
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Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
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Duminică dimineață, pe 14 iunie, Gigi Becali (67 de ani) a fost protagonistul unui eveniment plin de încărcătură spirituală. Finanțatorul FCSB a asistat la sfințirea noii biserici din Voluntari, o investiție de 10 milioane de euro ridicată în proximitate de Pipera. La ceremonie a a luat parte și familia omului de afaceri.

Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani

Având în vedere că evenimentul de duminică a avut o importanță deosebită pentru Gigi Becali, întreaga sa familie i-a fost alături. Luminița, partenera de viață a omului de afaceri, a fost surprinsă în noul lăcaș de cult din Voluntari, unde s-a rugat alături de ceilalți creștini prezenți. Slujba a fost un adevărat succes, astfel că patronul FCSB are toate motivele de bucurie.

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FANATIK a surprins-o pe Luminița Becali (56 de ani) extrem de zâmbitoare, în timp ce stătea alături de cumnata ei, Domnica Geambazi. Finalizarea bisericii a adus o fericire imensă în rândul întregii familii, dar și al celor prezenți la slujbă. Evenimentul reprezintă și un cadou anticipat pentru omul de afaceri, Gigi Becali urmând să împlinească 68 de ani pe 25 iunie.

Luminița Becali, zâmbitoare la slujbă. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Luminița Becali, zâmbitoare la slujbă. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu

Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, alături de soț și copii la slujbă

Evenimentul a început la ora 8:00, sfințirea bisericii fiind realizată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a ajuns în jurul orei 9:00, însoțită de soțul ei, Mihai Mincu, și de copii. La fel ca mama sa, Teodora a fost extrem de zâmbitoare, marea reușită a tatălui ei aducându-i o vizibilă bucurie.

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Teodora, fiica lui Gigi Becali, extrem de fericită la sfințire. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu
Teodora, fiica lui Gigi Becali, extrem de fericită la sfințire. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu

Gigi Becali s-a trezit la primele ore ale dimineții pentru a lua parte la sfințirea lăcașului de cult în care a investit în jur de 10 milioane de euro. Patronul FCSB a promis în 2008 că, dacă echipa sa va trece de Galatasaray, va ridica un lăcaș de cult, iar acum promisiunea sa a prins contur. Pentru moment, construcția nu este finalizată, însă, în ciuda acestui aspect, credincioșii se vor putea bucura zilnic de slujbe.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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