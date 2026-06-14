Cum arată soția lui Gigi Becali, Luminița, la 56 ani. Familia omului de afaceri a impresionat la sfințirea bisericii din Pipera

Duminică dimineață, pe 14 iunie, Gigi Becali (67 de ani) a fost protagonistul unui eveniment plin de încărcătură spirituală. Finanțatorul FCSB a asistat la sfințirea noii biserici din Voluntari, o investiție de 10 milioane de euro ridicată în proximitate de Pipera. La ceremonie a a luat parte și familia omului de afaceri.
Având în vedere că evenimentul de duminică a avut o importanță deosebită pentru Gigi Becali, întreaga sa familie i-a fost alături. Luminița, partenera de viață a omului de afaceri, a fost surprinsă în noul lăcaș de cult din Voluntari, unde s-a rugat alături de ceilalți creștini prezenți. Slujba a fost un adevărat succes, astfel că patronul FCSB are toate motivele de bucurie.
FANATIK a surprins-o pe Luminița Becali (56 de ani) extrem de zâmbitoare, în timp ce stătea alături de cumnata ei, Domnica Geambazi. Finalizarea bisericii a adus o fericire imensă în rândul întregii familii, dar și al celor prezenți la slujbă. Evenimentul reprezintă și un cadou anticipat pentru omul de afaceri, Gigi Becali urmând să împlinească 68 de ani pe 25 iunie.
Evenimentul a început la ora 8:00, sfințirea bisericii fiind realizată de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul. Teodora, fiica cea mare a lui Gigi Becali, a ajuns în jurul orei 9:00, însoțită de soțul ei, Mihai Mincu, și de copii. La fel ca mama sa, Teodora a fost extrem de zâmbitoare, marea reușită a tatălui ei aducându-i o vizibilă bucurie.
Gigi Becali s-a trezit la primele ore ale dimineții pentru a lua parte la sfințirea lăcașului de cult în care a investit în jur de 10 milioane de euro. Patronul FCSB a promis în 2008 că, dacă echipa sa va trece de Galatasaray, va ridica un lăcaș de cult, iar acum promisiunea sa a prins contur. Pentru moment, construcția nu este finalizată, însă, în ciuda acestui aspect, credincioșii se vor putea bucura zilnic de slujbe.