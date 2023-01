Cum arată Ramona Prodea, soția lui Jorge de la Survivor România! E ”stăpâna banilor” în familie

Jorge pare să fie o adevărată surpriză a echipei Faimoșilor, rezultatele pe care le are în înfruntarea cu Războinicii anunțându-l drept un pretendent serios pentru marele premiu, cel de 100.000 de euro. Marele premiu i-ar veni ”mănușă” lui Jorge, suplimentându-i la modul cel mai serios veniturile pe care le obține din afacerile sale, banii pe care îi câștigă Faimosul fiind extrem de puțini în comparație cu frumoasa lui soție.

Ramona Prodea, soția lui Jorge de la Survivor România, și frumoasă, și plină de bani

Chiar dacă este cu 10 ani mai vârstnică decât Jorge, soția lui, Ramona, nu își arată nici pe departe vârsta. Ba chiar, am putea spune, formele pe care le afișează soția Faimosului pot fi invidiate de domnișoare care au jumătate din vârsta ei.

Blondă, cu picioare lungi și un trup perfect, bine tonifiat, Ramona nu are motiv să epateze cu frumusețea ei, femeia care l-a luat de soț pe Jorge fiind extrem de inteligentă și cu un ascuțit simț al afacerilor. De altfel, ea este cea care, cel puțin în ultimii ani, a adus banii în casă.

“Este cea mai specială și cea mai spectaculoasă femeie pe care am cunoscut-o eu vreodată. Asta m-a făcut să mă îndrăgostesc de ea. Pe lângă faptul că e foarte strălucitoare în gândire, e un suflet foarte bun. Când ne-am cunoscut, nu mi-am imaginat că nu se poate enerva.

Nu are niciodată nervi. Nu urlă, nu țipă, e de o calmitate de nu-ți vine să crezi. E foarte profesionistă, e foarte tare în ceea ce face, conduce 13 țări, e o forță”, spunea Jorge despre Ramona, soția lui, acum un an, la Pro FM.

Câți bani câștigă Ramona, soția lui Jorge de la Survivor România

Ramona, soția lui Jorge, deține, conform informațiilor obținute de FANATIK, o firmă care are ca obiect de activitate consultanță pentru afaceri și management. Iar afacerea pe care o deține este una deosebit de rentabilă, raportările făcute către ANAF dovedind că Ramona este exact cum a descris-o Jorge.

Astfel, firma Rambis Consult a raportat în ultimul an fiscal o cifră de afaceri de aproape 3,7 milioane de lei, adică aproximativ 750.000 de euro, asta după ce, cu un an înainte, depășea 4,1 milioane de lei.

Profitul raportat de compania condusă de Ramona este și el unul pe măsură. Mai exact, datele indică la acest capitol, pentru ultimul an fiscal, un profit net de aproape 640.000 de lei (aproximativ 130.000 de euro), în scădere însă față de anul de dinainte, atunci când obținea peste 1,35 milioane de lei (circa 270.000 de euro).

Jorge, afaceri de zeci de ori mai mici ca profit

Jorge are mai multe companii, dar singura care a avut, în fapt, activitate în ultimul an fiscal este Trendsetter Int, o firmă care acre ca obiect de activitate fabricarea de articole de lenjerie de corp și care are un singur angajat.

Conform datelor obținute de FANATIK, compania Faimosului de la Survivor România 2023 nu se poate lăuda cu o cifră de afaceri prea mare, cea mai recentă raportare fiscală indicând la acest capitol suma de aproape 125.000 de lei, adică în jur de 25.000 de euro.

Când vine vorba de profit, Jorge a înregistrat de 21 de ori mai puțin în comparație cu soția lui, Ramona. Mai exact, profitul net al firmei lui este de puțin peste 30.000 de lei, adică undeva în jurul a 6.000 de euro.

În altă ordine de idei, pe care îl primește de la producătorii show-ului filmat în Republica Dominicană. Iar conform informațiilor noastre, săptămânal, Jorge ar încasa în jurul a 3.000 de euro, sumă care îl plasează în topul celor mai bine plătiți Faimoși.

Jorge a recunoscut că și-a înșelat soția, pe Ramona

Tot anul trecut, tot la Pro FM, acolo unde își lăuda soția, , a recunoscut că a înșelat-o pe frumoasa lui soție. Ba chiar, a spus el, a și fost prins în timp ce călca strâmb, iar eforturile pe care le-a făcut pentru a fi iertat de partenera lui de viață au fost considerabile.

”Înainte să ne căsătorim am trecut peste un hop destul de important. Relația noastră a fost foarte zbuciumată. A trecut de la divorțul meu la împăcări și despărțiri. Am stat și împreună, și separat. S-au întâmplat și multe în perioada aia.

Am fost și prins, dacă vreți să vă spun adevărul. Ca un bărbat asumat ce sunt, vă spun: frate, m-a prins!… O perioadă nu ne-am văzut, câteva zile nu mi-a răspuns la telefon, iar apoi m-am dus peste ea”, a mărturisit Jorge la Pro FM, declarația lui fiind consemnată de .