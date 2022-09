Cum arată soția lui Laurențiu Duță. Ianula este femeia cu care artistul se iubește de 29 de ani

Laurențiu Duță a preferat mereu să își țină familia departe de ochii curioșilor, așa că a fost mereu discret. Iată cum arată Ianula, soția acestuia!

Cum arată soția lui Laurențiu Duță. Unde s-au cunoscut

Laurențiu și Ianula Duță sunt împreună de 29 de ani, eveniment pe care îl vor sărbători pe 4 septembrie. Aceștia s-au cunoscut la școală, iar de atunci au rămas împreună.

Prima dată ei au avut o interacțiune legată de muzică. Cântărețul a acompaniat-o cu chitara pe viitoarea lui soție, la cererea mamei acesteia.

Abia apoi a aflat că soția lui îl simpatiza în secret, fiind vedeta școlii, care reușise să câștige Festivalul Cântarea României și să îi fie pusă poza la panoul școlii.

„Prima oară am acompaniat-o cu chitara la serbarea şcolii noastre. Eram clasa a VI-a – a VII-a. Ea era mai mică cu doi ani. Mama ei m-a rugat s-o acompaniez.

Apoi ne întâlneam şi o salutam. Nici gând că într-o zi o să fim împreună. Ea, în secret, mă simpatiza, pentru că eu eram un fel de mică vedetă a şcolii.

Cântam la chitară şi câştigasem Festivalul Cântarea României. Eram la panoul de onoare al şcolii. Îmi spunea că, din când în când, mai trecea să-mi vadă poza”, a povestit Laurențiu Duță la Antena Stars.

De când sunt împreună Ianula și Laurențiu Duță

Ianula și Laurențiu Duță s-au întâlnit mai târziu, la un fan club al lui Michael Jackson, așadar tot muzica i-a atras și de această dată. De atunci, din 1993, și soția lui au rămas împreună.

„Mai târziu, ne-am revăzut la un fan club Michael Jackson. M-au atras ochii imediat şi faptul că era retrasă, cuminţică.

De atunci, din 1993, am rămas împreună”, a povestit Laurenţiu Duţă.

Acum, Laurențiu Duță și soția lui au sărbătorit un alt eveniment important din viața lor. Fiica lor, Lorena, a împlinit 15 ani.