Cum arată soția lui Vladislav Blănuță. Olivia urmează să devină mamă pentru prima dată

Vladislav Blănuță este un fotbalist profesionist care joacă pe postul de atacant, dar puțini știu cum arată soția lui. Olivia Munteanu, pe numele său de fată, urmează să devină mamă pentru prima dată. A dezvăluit deja sexul bebelușului.

Cine este și ce studii are Olivia, soția lui Vladislav Blănuță

În rândurile de mai jos FANATIK îți arată cine este partenera de viață a fotbalistului . Tânărul în vârstă de 23 de ani, originar din Hîncești, Republica Moldova, se iubește cu o frumoasă brunetă.

Tânăra s-a născut în aceeași localitate cu partenerul de viață, semn că între cei doi este o relație de lungă durată. A învățat la liceul Teoretic Mihail Sadoveanu și apoi, a decis să-și continue studiile la Facultatea de Drept.

A absolvit cursurile Universității de Stat din Moldova în anul 2024. A avut aproape familia și persoanele dragi care au sprijinit-o pe tot parcursul studiilor. Soția lui Vladislav Blănuță este o persoană care are o relație bună cu părinții săi.

În momentul de față, Olivia lucrează ca voluntar la Centrul Național Anticorupție. Pe rețelele de socializare se descrie drept creatoare de conținut, fiind urmărită de foarte mulți oameni care vor să fie la curent cu activitatea sa.

Cum arată soția lui Vladislav Blănuță

Soția lui Vladislav Blănuță este o frumoasă brunetă care adoră moda și călătoriile. Partenera fotbalistului de la Dinamo Kiev are o siluetă de indiviat. În plus, este extrem de atentă la felul în care arată atunci când pleacă de acasă.

De ceva vreme este însărcinată cu primul său copil, însă nu a acumulat foarte multe kilograme în plus. Acest lucru îi aduce, cu siguranță, foarte multă bucurie, aspect care nu trece neobservat în imaginile de pe social media.

Vladislav Blănuță și soția sa, părinții unei fetițe

Vladislav Blănuță este extrem de fericit alături de Olivia, femeia cu care s-a logodit pe 29 decembrie 2023. Nunta a fost un an mai târziu. Alături de frumoasa brunetă jucătorul care evoluează la trăiește o frumoasă poveste de dragoste, dar în același timp discretă.

Cei doi parteneri de viață urmează să devină părinți pentru prima oară, însă nu au anunțat când este preconizată nașterea. Cu toate acestea, au organizat un eveniment fabulos în care au dezvăluit sexul bebelușului.

„O fetiță! Inima mea e plină de emoție și recunoștință. Te iubesc deja mai mult decât pot spune și abia aștept să te țin în brațe, să-ți fiu mamă, prietenă și sprijin mereu.

Bine ai venit în povestea noastră!”, a scris soția fotbalistului pe contul personal de , pe 21 iulie 2025. Partenera lui Vladislav Blănuță a primit numeroase felicitări de la cei care o urmăresc pe social media.

Mesaj emoționant transmis de Vladislav Blănuță soției sale

Pe 31 martie 2024, jucătorul de fotbal a transmis un mesaj special pe social media. Acesta s-a adresat soției sale, Olivia, care și-a aniversat ziua de naștere. Vladislav Blănuță și-a mărturisit sentimentele pe care le are pentru partenera sa de viață.

„Scumpea mea, ai devenit femeia cu care vreau să-mi petrec tot restul vieții și să trec prin toate obstacolele alături de tine… și la bine și la rău… vreau să te fac să zâmbești în fiecare zi.

Vreau să te fac să radiezi de fericire tot mai tare și mai tare, să te păzesc de lumea cea rea și de toate gândurile negative, vreau să știi că fiecare zi petrecută alături de tine, pentru mine este un dar de la Dumnezeu.

Astăzi vreau să te simți cât mai deosebită și cât mai fericită, căci ziua ta de naștere pentru mine este ziua în care sunt lui Dumnezeu cel mai recunoscător, fiindcă ai apărut pe lume și te-am întâlnit.

Sunt mândru să am așa Femeie ca Tine… care să fie educată, înțeleaptă, grijulie, extraordinar de frumoasă, înțelegătoare, să mă susțină în orice… aș putea să continui până la infinit cu toate laturile tale pozitive.

Îți multumesc pentru faptul că mi-ai arătat cât de frumoasă este dragostea si cât de mult este capabil omul să facă pentru partenerul său. Îți mulțumesc pentru toate sfaturile acordate, pentru atenție și grijă, pentru toate momentele petrecute împreună.

Cel mai important este să fii sănătoasă și asta îți doresc din tot sufletul, căci de restul ne vom ocupa împreună. Cu puterile noastre vom reuși să creăm o familie sănătoasă și să ne realizăm toate dorințele propuse.

Îți doresc un sincer La mulți ani! Te iubesc”, a notat fotbalistul pe contul personal de Instagram, unde este urmărit de peste 3.400 de persoane.

Cine este Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță s-a născut pe data de 12 ianuarie 2002, în Republica Moldova. Jucătorul profesionist de fotbal și-a început cariera la seniori în anul 2019, la clubul italian Pescara. Ulterior, a ajuns în România.

În perioada 2022 – 2025 a evoluat pentru echipe din țara noastră, printre care se numără FC U Craiova și Universitatea Cluj. De asemenea, sportivul a jucat atât pentru Moldova, cât și pentru România la nivel de juniori.

Mai mult, tânărul fotbalist a jucat pentru România U21 la Campionatul European UEFA, în 2025. Apoi, a fost transferat de la FCU Craiova la Dinamo Kiev pentru suma de 2,6 milioane de euro, plus 300.000 sub formă de bonusuri.

În momentul de față, ocupă postul de atacant la clubul din Premier League, Dinamo Kiev, în Liga 1 ucraineană. Cunoscutul fotbalist a semnat cu această echipă, care este campioana Ucrainei, până în anul 2030.

În aceeași notă, Vladislav Blănuță primește un salariu anual care se ridică la valoarea de 520.000 de euro.