Cum arată soția româncă a fotbalistului care a jucat în Spania – Belgia. Este urmărită de peste 50.000 de persoane

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Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic este pe punctul de a își cunoaște semifinalistele. Franța s-a impus în fața Marocului în primul duel din sferturi, ca ulterior Spania să o învingă cu un gol marcat în minutul 88 de către Mikel Merino pe reprezentativa din Belgia.

Cum arată soția româncă a fotbalistului care a jucat în Spania – Belgia

După un duel extrem de echilibrat, , Mikel Merino punctând în finalul înfruntării după o gafă a lui . Interesant este faptul că pe teren a evoluat și Axel Witsel (37 de ani), fotbalist a cărui soție este româncă.

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Rafaella Szabo Witsel (35 de ani) este partenera de viață a lui Axel Witsel. Cei doi formează un cuplu de peste 12 ani, iar relația lor a luat contur în perioada în care fotbalistul evolua la Standard Liege. Povestea lor de dragoste a dus la nașterea a nu mai puțin de trei copii, Witsel fiind pe deplin împlinit și pe plan familial.

Rafaella Szabo Witsel, urmărită de peste 50.000 de persoane

Rafaella Szabo Witsel este o prezență constantă pe rețelele de socializare, fiind urmărită de aproape 60.000 de persoane. Originară din Brașov, soția lui Axel Witsel postează în dese rânduri fotografii alături de copii, cât și de fotbalistul rămas în prezent liber de contract, după ce înțelegerea sa cu Girona a ajuns la final în vara lui 2026.

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De-a lungul carierei, Axel Witsel a fost legitimat la Standard Liege, Benfica, Zenit Saint Petersburg, TJ Quanjian, Borussia Dortmund, Atletico Madrid și Girona. La nivel internațional, mijlocașul a adunat 139 de selecții, fiind astfel al doilea cel mai convocat jucător din istoria fotbalului belgian.