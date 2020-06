Cum arată spitalul COVID din Dubai! Imagini de poveste cu unitatea medicală. Roboții muncesc alături de oameni. Video

FANATIK îți prezintă cum arată spitalul COVID din Dubai, o unitate medicală care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată! Astfel, mai multe imagini video au făcut deja vâlvă în mediul online, imagini în care este arătat spitalul de campanie pus în scenă de cei din Golf.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cum arată spitalul COVID din Dubai!

De altfel, Emiratele Arabe Unite au anunţat încă din luna aprilie deschiderea în Dubai a unui spital de campanie cu o capacitate de peste 3.000 de paturi pentru a face faţă unei eventuale creşteri a numărului de cazuri de contaminare cu noul tip de coronavirus.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Culmea, unitatea medicală a fost instalată în clădirile World Trade Center, un mare complex menit să găzduiască târguri comerciale şi conferinţe. Conform cerințelor medicilor, spitalul ar urma să permită exploatarea tuturor resurselor şi infrastructurilor pentru a lupta împotriva pandemiei de COVID-19.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Imagini de poveste cu unitatea medicală

Trebuie specificat încă de la început că spitalul este dotat cu echipamentele necesare şi cu personal calificat, în timp ce capacitatea lui poate fi adusă rapid la 3.030 de paturi. Atât de simplu este și atât de ușor se poate ajunge la o statistică absolut impresionantă, o statistică pe care o invidiază orice țară.

Vă readucem aminte că Dubai şi Emiratele Arabe Unite au impus la un moment dat măsuri stricte de izolare şi o interdicţie de circulaţie în timpul nopţii, pentru a împiedica propagarea pandemiei.

ADVERTISEMENT

„O cameră normală în acest spital are în mod normal un pat, un pat similar celor pe care le găsim în secțiile de Terapie Intensivă. Are un loc pentru medicamentație, altul pentru ventilator și monitoarele pentru pacient”, explică în clip Manal Taryam, CEO în sectorul de sănătate, în timp ce prezintă locurile speciale pentru aer, oxigen, aspirare și tot ce este nevoie pentru ca pacientul să iasă pe picioarele lui din spital.

„Este o măsură de precauție pe care am luat-o cu acest spital. Am văzut că așa fac toate țările, am făcut și noi. Deocamdată nu este nevoie de el, 3000 de paturi sunt prea multe, dar noi le avem pregătite pentru situația în care o să avem nevoie de ele”, a mai completat doctorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Impresionant este faptul că unitatea medicală a fost construită în numai 7 zile. Mai mult de atât, spitalul are un sector care se ocupă de distracția pacienților. O sală de cinema în care sunt prezentate filme de două ori pe săptămână și unde scaunele sunt amplasate la distanță de 2 metri face parte din unitatea medicală.

Un robot mereu cu zâmbetul pe buze preia cazurile și poate asculta toate doleanțele pacienților. Există și un sistem incredibil de ventilare, astfel că, de fiecare dată când se deschide ușa spitalului, nu există pericolul care aerul care se află înăuntru să iasă afară.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT