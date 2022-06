L-au ros “câinii”! Cum arată stadionul Dinamo la o lună de la retrogradarea echipei! Buldozerele, așteptate să dărâme arena. Foto exclusiv

Dinamo a retrogradat pentru prima dată în liga secundă, după ce a pierdut barajul cu U Cluj, scor general 1-3. “Câinii” îşi caută de zor stadion pentru că arena din Şoseaua Ştefan cel Mare urmează să fie dărâmată.

Cum arată stadionul Dinamo la o lună de la retrogradarea echipei!

Pentru moment buldozerele nu au intrat pe stadionul Dinamo. FANATIK a vizitat stadionul la o lună de la retrogradarea echipei, starea de degradare a stadionului fiind într-un stadiu avansat.

Băncile de rezerve, cu scaunele îmbrăcate în piele şi personalizate în culorile clubului au fost devastate. Multe dintre scaune au fost smulse, în timp ce altele au rămas fără căptuşeala alb-roşie.

Pentru amatorii de alergare, intrarea pe stadion este liberă, fiind unul dintre puţinele arene din Bucureşti care mai are şi pistă de atletism. Şi tribunele sunt într-o stare avansată de degradare, din unele sectoare lipsind scaunele.

În luna mai, ministrul de Interne a predat stadionul către CNI!

Gazonul se prezintă într-o stare acceptabilă, fiind în continuare îngrijit, în condiţiile în care şi în această perioadă se mai organizează meciuri acolo. Acum toată lumea aşteaptă ca buldozerele să dărâme tribunele din “Groapă”.

Pe locul actualei arene urmează să fie construit un stadion ultramodern, care va costa 100 de milioane de euro. În luna mai, Ministrul de Interne, Lucian Bode, a predat stadionul Companiei Naţionale de Investiţii:

„După un an, un an și jumătate de discuții interminabile, reușim astăzi să predăm decizia clubului, dar pe lângă decizie, am predat și tema de proiectare, certificatul de urbanism, toate documentele necesare pentru ca CNI să demareze procedura și demolare și de construcție.

Noi estimăm că în 2024, noul stadion, cu o capacitate de aproximativ 25.000 de locuri, să fie gata. Aceasta este intenția Companiei Naționale de Investiții, intră minimum 25.000 de locuri”, a spus Lucian Bode în momentul predării stadionului.

Directorul CNI: “Demolarea, din punctul meu de vedere, probabil va începe undeva spre sfârșitul acestui an”

De cealaltă parte, Directorul Companiei Naționale de Investiții, Adrian Cefalan, a declarat că spre finalul anului 2022, stadionul Dinamo urmează să fie demolat, urmând ca la începutului anului viitor să înceapă construcţia:

“Să spunem că în trei luni și jumătate sau patru se închide partea de licitaţii și avem un câștigător, un proiectant care va face acest studiu de fezabilitate. El cam în 60 de zile ar trebui să ne facă acest concept și să știm. Deci am avea macheta probabil undeva în vară, spre sfârșitul verii.

În jur de două luni durează partea de avizare și apoi emiterea hotărârii de Guvern, deci din acel moment putem licita proiectarea și execuția. Timp în care Dinamo va trebui să demoleze amplasamentul, pentru că CNI finanțează doar construiri. Partea de demolare trebuie făcută de benficiarul final.

Lucrările vor începe undeva la începutul anului viitor. Atunci va începe construirea. Demolarea, din punctul meu de vedere, probabil va începe undeva spre sfârșitul acestui an, după ce vom aproba construcția noului stadion”, a spus Cefalan.

Elisabeta Lipă nu este aşa de optimistă: “La ce vremuri se anunță… nu știu, sunt rezervată. Nu cred că se va face până nu văd”

Prezentă la aniversarea a 74 de ani a clubului Dinamo, nu este aşa de optimistă cu privire la construcţia noului stadion, susţinând că urmează o perioadă imprevizibilă şi planurile se pot schimba:

„Mi-aș dori să-mi iau ”la revedere”, eu de fel sunt foarte optimistă, dar la ce vremuri se anunță… nu știu, sunt rezervată. Nu cred că se va face până nu văd, vedem ce vremuri trăim. Vedem ce vine peste noi, nu se anunță nimic bun.

Costurile sunt enorme. Acest club merită un stadion modern, nu mai zic unde este el poziționat, cu atât mai mult ar trebui să fie făcută această investiție. Avem nevoie și de baze sportive moderne pentru ca sportivii noștri să se antreneze decent și la un nivel la care așteptăm cu toții”, a spus Elisabeta Lipă.

Între timp, Dinamo îşi caută stadion, însă primeşte refuzuri pe bandă rulantă. , în Cotroceni şi pe noua arenă “Arcul de Triumf”. În aceste condiţii, echipa ar putea fi obligată să părăsească Bucureştiul.