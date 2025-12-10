Cum arată stadionul pe care se joacă Turcia – Romania. Mircea Lucescu a marcat pe vechea arenă în urmă cu 50 de ani. Video

ADVERTISEMENT

Pe Tupraş Stadyumu, arena unde România va înfrunta Turcia în barajul pentru Cupa Mondială 2026, clubul de fotbal Beșiktaș își dispută partidele de pe teren propriu. Stadionul este ridicat pe locul fostului İnonu.

Cât a costat stadionul pe care se vor înfrunta Turcia și România

În 2023 a primit numele Tupraş Stadyumu din criterii de sponsorizare, însă mulți dintre fani îl numesc, în continuare, Beșiktaș Park. După trei ani în care s-a aflat în construcție, arena, cu o capacitate de 42.590 de locuri, a fost inaugurată în aprilie 2016. Ridicarea stadionului a costat 110 milioane de euro.

La inaugurarea oficială a noului altar al “vulturilor negri” au participat , prim-ministrul Ahmet Davutoğlu, reprezentanți ai statului turc, dar și politicieni.

Tupraş Stadyumu este, fără discuție, unul dintre cele mai moderne din lume. Este prevăzut cu loje, restaurante, fanshop, muzeu dedicat lui Beșiktaș, ecrane digitale și interactive.

Ce a spus Mircea Lucescu despre revenirea pe arena lui Beșiktaș

Pe vechiul stadion, fanii lui Beșiktaș au stabilit un record mondial în materie de zgomot, 141 de decibeli. Stadionul a fost proiectat acustic pentru a amplifica sunetul, ceea ce îl transformă într-un adevărat iad pentru adversari.

“Este o parte din sufletul meu acolo! A fost singura echipă dintre cele mari din Istanbul ce a câștigat campionatul când a făcut 100 de ani. Este un stadion de excepție, după ce a fost refăcut. Este ceva incredibil, cu o sonorizare extraordinară”, a spus Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale, potrivit .

Ce facilități oferă Tupraş Stadyumu

Vodafone a echipat noul stadion cu afișaje digitale bogate în conținut, care se găsesc în mod obișnuit în multe stadioane moderne de astăzi, alături de rețele mobile și wireless de bandă largă.

Ecrane interactive HD de diferite dimensiuni, instalate pe tot stadionul, transmit non-stop interviuri cu fanii, promoții în desfășurare, statistici ale meciurilor și scoruri live de la alte meciuri. Serviciul WiFi asigură că smartphone-urile pot accesa ușor și fără întârziere cele mai recente informații despre meci.

Câte meciuri dintre Turcia și România s-au disputat pe stadionul lui Beșiktaș

Pe 26 martie, de la ora 19:00 (ora României), . În 1975, Mircea Lucescu marca pe acest stadion pentru “tricolori” într-o partidă amicală.