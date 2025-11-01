Cum arată statuia legendarului Helmuth Duckadam de la Semlac, localitatea sa natală. Din ce este construită și cât a costat. Foto și video exclusiv

ADVERTISEMENT

Helmuth Duckadam s-a stins din viață în luna decembrie a anului trecut, la doar 66 de ani, după ce organismul fostului mare portar român a cedat chiar la spital. De astăzi, însă, comuna Semlac, locul său natal, are un nou simbol: o statuie impresionantă care îl înfățișează pe eroul de la Sevilla.

Statuia lui Helmuth Duckadam a fost montată pe Soclu!

Helmuth Duckadam s-a născut la Semlac, în județul Arad. Fostul mare portar român a cucerit, în 1986, Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, într-o finală decisă la loviturile de departajare, câștigată de Steaua în fața Barcelonei.

A făcut un meci perfect și a parat toate cele patru lovituri de la 11 metri executate de jucătorii Barcelonei.

Din ce este construită și cât a costat, de fapt, statuia lui Helmuth Duckadam de la Semlac

Autoritățile locale din Semlac și-au dorit să îi aducă un omagiu fostului mare jucător român și au reușit să realizeze o statuie care să îl înfățișeze. Aceasta a fost amplasată chiar lângă stadionul din localitate, pentru ca oamenii să își amintească mereu de acest adevărat simbol al comunității.

„Ceea ce era o zi frumoasă la Semlac, în care obișnuiam să-i spunem «La mulți ani!» eroului nostru, acum s-a transformat într-o rugăciune pentru sufletul său. Pe de altă parte, am avansat cu proiectul nostru privind statuia care să-l reprezinte pe Helmuth Duckadam. Aceasta va avea undeva la 2 metri și 40 de centimetri, poate chiar puțin mai înaltă, și căutăm soluții să o facem din bronz”, explica viceprimarul comunei Semlac, în urmă cu câteva luni, conform .

Statuia din Semlac îl înfățișează pe Duckadam ținând în mână patru mingi, o trimitere la cele patru penalty-uri apărate în finala de la Sevilla. Monumentul este realizat din bronz și a costat aproximativ 80.000 de euro.