Gigi Becali a vorbit despre strategia de transferuri a FCSB-ului în perioada de mercato din iarnă. După eșecul cu Oțelul Galați, scor 0-2, patronul liderului a anunțat venirea a 3 fotbaliști. În schimb, Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA .

Cum arată strategia de transferuri a FCSB în iarnă. Gigi Becali: „Optar, nouar, decar”

Gigi Becali a gândit deja . Finanțatorul vicecampioanei vrea să aducă 3 jucători și are două variante la dispoziție pentru primul „11” al liderului din SuperLiga într-o formulă de 4-2-3-1.

Linia de fund rămâne neschimbată, în timp ce Olaru va fi „decar” sau „optar”. În funcție de poziția căpitanului, Gigi Becali va aduce la FCSB alți jucători. „Optar, nouar, decar. Ăștia trei vor fi aduși.

(n.r. aduceți și decar?) Da, da. Ce să fac? Bine că am ajuns aici. Vedem cum ne ajută Dumnezeu să putem să o scoatem până la iarnă. La iarnă iau 3 jucători și am terminat bâlciul”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a făcut în direct primul „11” la FCSB: „Olaru și Șut închizători”

„Nu găsești fundași centrali. Decar este Olaru. Dacă ai optar se duce Olaru decar. Dacă joacă Olaru optar, atunci o să fie un decar. Acum n-am în vizor niciun decar. Putem să jucăm 4-2-3-1.

Olaru și Șut închizători, Coman și Băluță, decarul și cu nouarul pe care îl vom lua. Așa sau Olaru să devină decar și să luăm un optar. Să joace Băluță, Coman și cu nouarul pe care îl vom lua.

Asta este șmecheria noastră, mașinăria va fi reparată și gata”, au fost cuvintele lui Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA. Site-ul nostru a dezvăluit în exclusivitate că atacantul aflat în vizorul lui Gigi Becali este Ally Samatta, de la PAOK.

Ally Samatta, super atacantul pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB

Principala misiune a lui Gigi Becali la FCSB este aducerea unui atacant. În acest context, patronul a făcut o ofertă de 800.000 de euro pentru un atacant african. Este vorba despre Ally Samatta, de la PAOK.

„Apropos de atacantul despre care Gigi Becali spunea că a făcut o ofertă de 800 de mii de euro, avem deja un nume. Pe surse… E vorba despe Ally Samatta, un jucător care a evoluat și prin Vest, a jucat și prin Turcia.

E singurul atacant african de la PAOK, un jucător extrem de interesant. Se pare că se leagă lucrurile. Ally Samatta este atacantul de care spune Gigi Becali.

Am mai luat referințe și am aflat că e formidabil. Am vorbit cu cineva care mi-a spus că «dacă FCSB îl pe Ally Samatta, dau scris că va câștiga campiontul cu cinci etape înainte de final!».

Este din Tanzania, are un metru și 83 de centimetri, joacă la PAOK. Acum m-am prins eu de ce Gigi Becali a văzut meciurile lui Răzvan Lucescu. Abia acum am făcut legătura. Că nu avea de ce să ne spună Gigi Becali brusc de Răzvan Lucescu…

Deci Ally Samatta se pare că este superatacantul pe care îl vrea FCSB. Mi-a scris un prieten care se pricepe: «Crede-mă, dacă îl iau, nu le mai stă nimeni în față!». Are 30 de ani, dar cică e un fotbalist extraordinar. Cotă de 2,5 milioane de euro…”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

