Cum arată studenta cu care Pique a înșelat-o pe Shakira. Clara are 23 de ani și este angajata lui

Cum arată studenta cu care jucătorul de fotbal a înșelat-o pe cântăreața cu care are doi băieți. Clara Chia Marti are 23 de ani și este angajată în compania pe care o are spaniolul. Pentru ea vedeta a pus capăt relației.

Cine este și cum arată actuala parteneră a lui Gerard Pique. Pentru ea s-a despărțit de Shakira

Gerard Pique are o cu Clara Chia Marti, o tânără studentă în vârstă de 23 de ani cu care se iubește de câteva luni bune. Legătura amoroasă ar fi pornit chiar în timp ce sportivul era cu artista Shakira.

Potrivit , tânăra este angajata sa, în calitate de PR. Cei doi s-au cunoscut în cadrul evenimentelor organizate de compania jucătorului de fotbal, Kosmos, în urmă cu ceva vreme. Iubita sportivului este cu 12 ani mai mică decât acesta.

„Gerard și Clara se întâlnesc de câteva luni. E studenta care lucrează pentru el, la birou, organizează evenimente. Sunt tăcuți despre relația lor, însă cei din jurul lor știu ce se întâmplă.

Oamenii l-au ajutat să păstreze discreția despre relație și au șters conturile de socializare ale Clarei astfel încât să nu poată fi găsite poze cu ea”, au declarat apropiații, mai arată sursa citată mai devreme.

Iubita lui Gerard Pique, o prezență discretă în social media

Clara Chia Marti este o prezență discretă, pagina de Instagram fiind una privată și numai prietenii îi pot viziona activitățile și imaginile. Există foarte puține fotografii care să o înfățișeze pe studenta de 23 de ani.

Absența pozelor de pe rețelele de socializare îi face pe apropiați să creadă că relația dintre Gerard Pique și frumoasa blondină, mai mică cu 12 ani, este una cât se poate de serioasă.

Mai mult decât atât, noua relație a lui Gerard Pique nu ar fi deloc o surpriză pentru Shakira, asta pentru că prietenii celor doi știu că fotbalistul se întâlnește cu studenta de o perioadă destul de lungă de timp.