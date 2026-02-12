Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când se joacă derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet

ADVERTISEMENT

, iar acum cunoaștem cele opt echipe calificate în faza eliminatorie. Tabloul sferturilor este deja stabilit, cele patru formații care au încheiat grupele pe primul loc urmând a fi gazde în această fază.

Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când vor avea loc partidele

Cele opt echipe care au obținut calificarea din grupe știu deja pe cine vor întâlni, partidele fiind stabilite pe baza pozițiilor ocupate în cele 4 serii. Şase dintre echipe sunt din Superliga, cele două formații din Liga 2 fiind Metalul Buzău, care a evoluat în această fază și în sezonul trecut, şi Gloria Bistriţa. Sferturile de finală din Cupa României Betano se vor disputa în perioada 3-5 martie. Iată cum arată tabloul:

FC Argeș – Gloria Bistriţa

Universitatea Cluj – Hermannstadt

Dinamo – Metalul Buzău

Universitatea Craiova – CFR Cluj

Cum arată împerecherile pentru semifinale. Când se va disputa penultimul act

Formația care va câștiga sfertul de finală dintre FC Argeș și Gloria Bistriţa va fi gazdă în semifinale, urmând a întâlni gruparea care se va impune în disputa Universitatea Cluj – Hermannstadt. Aceeași situație este valabilă și pe cealaltă parte a tabloului: învingătoarea dintre Dinamo și Metalul Buzău va găzdui semifinala cu Universitatea Craiova sau CFR Cluj.

Duelurile din semifinale vor avea loc pe 21, 22 sau 23 aprilie. Bineînțeles, toate partidele din faza eliminatorie se vor disputa într-o singură manșă, această regulă fiind implementată în 2022, odată cu adoptarea formatului cu grupe. Până în acel moment, semifinalele se disputau în dublă manșă.

Ce stadion va găzdui finala Cupei României Betano. Când va avea loc meciul

. Ultimul act se va juca din nou la Sibiu, ca în 2024, partida fiind programată pentru data de 13 mai. Anul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul după ce s-a impus cu 3-2 contra lui Hermannstadt pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.