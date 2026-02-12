Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când se joacă derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj. Program complet

Tabloul sferturilor de finală din Cupa României este acum complet, după finalul fazei grupelor. Cum arată cele 4 dueluri și când vor avea loc partidele.
Bogdan Mariș
12.02.2026 | 22:26
Cum arata tabloul sferturilor de finala din Cupa Romaniei Betano Cand se joaca derbyul Universitatea Craiova CFR Cluj Program complet
SPECIAL FANATIK
Cum arată tabloul sferturilor din Cupa României Betano. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Grupele ediției 2025-2026 din Cupa României Betano s-au încheiat joi seară, iar acum cunoaștem cele opt echipe calificate în faza eliminatorie. Tabloul sferturilor este deja stabilit, cele patru formații care au încheiat grupele pe primul loc urmând a fi gazde în această fază.

Cum arată tabloul sferturilor de finală din Cupa României Betano. Când vor avea loc partidele

Cele opt echipe care au obținut calificarea din grupe știu deja pe cine vor întâlni, partidele fiind stabilite pe baza pozițiilor ocupate în cele 4 serii. Şase dintre echipe sunt din Superliga, cele două formații din Liga 2 fiind Metalul Buzău, care a evoluat în această fază și în sezonul trecut, şi Gloria Bistriţa. Sferturile de finală din Cupa României Betano se vor disputa în perioada 3-5 martie. Iată cum arată tabloul:

ADVERTISEMENT

  • FC Argeș – Gloria Bistriţa

  • Universitatea Cluj – Hermannstadt

  • Dinamo – Metalul Buzău

  • Universitatea Craiova – CFR Cluj

Tabloul din sferturile de finală ale Cupei României
Tabloul din sferturile de finală ale Cupei României

Cum arată împerecherile pentru semifinale. Când se va disputa penultimul act

Formația care va câștiga sfertul de finală dintre FC Argeș și Gloria Bistriţa va fi gazdă în semifinale, urmând a întâlni gruparea care se va impune în disputa Universitatea Cluj – Hermannstadt. Aceeași situație este valabilă și pe cealaltă parte a tabloului: învingătoarea dintre Dinamo și Metalul Buzău va găzdui semifinala cu Universitatea Craiova sau CFR Cluj.

Duelurile din semifinale vor avea loc pe 21, 22 sau 23 aprilie. Bineînțeles, toate partidele din faza eliminatorie se vor disputa într-o singură manșă, această regulă fiind implementată în 2022, odată cu adoptarea formatului cu grupe. Până în acel moment, semifinalele se disputau în dublă manșă.

ADVERTISEMENT
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul...
Digi24.ro
„Răspunsul NATO va fi devastator”. Rutte spune ce se va întâmpla în cazul unui război cu Rusia

Ce stadion va găzdui finala Cupei României Betano. Când va avea loc meciul

Federația Română de Fotbal a anunțat în această săptămână pe ce stadion va avea loc finala acestei ediții de Cupă. Ultimul act se va juca din nou la Sibiu, ca în 2024, partida fiind programată pentru data de 13 mai. Anul trecut, CFR Cluj a cucerit trofeul după ce s-a impus cu 3-2 contra lui Hermannstadt pe Arena „Francisc Neuman” din Arad.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a făcut
Digisport.ro
Gigi Becali a făcut "prăpăd" după ce FCSB a ieșit din Cupă: "Nu-l mai vreau în viața mea! Sună pe cine vrei tu"
MM Stoica, categoric după Universitatea Craiova – FCSB: „E jenant!”
Fanatik
MM Stoica, categoric după Universitatea Craiova – FCSB: „E jenant!”
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Gol anulat pentru...
Fanatik
Cupa Spaniei, live blog semifinale. Atletico Madrid – Barcelona 4-0. Gol anulat pentru catalani
Gigi Becali a explodat la adresa lui Feşnic după Universitatea Craiova – FCSB:...
Fanatik
Gigi Becali a explodat la adresa lui Feşnic după Universitatea Craiova – FCSB: „Îi batjocoreşti pe copiii ăştia!”. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă...
iamsport.ro
Bombă! 'Am informații 400%'. Numele selecționerului care ar urma să stea pe bancă la meciul cu Turcia. Gică Hagi ar fi refuzat
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!