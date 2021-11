Cum arată tatăl lui Cătălin Măruță. Prezentatorul TV, imagini rare cu familia

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz, dar cum arată tatăl prezentatorului de la Pro TV? Recent, acesta a mers la Târgu Jiu, orașul său natal, unde și-a sărbătorit părintele.

Prezentatorul TV și-a vizitat tatăl în acest weekend pentru a-i sărbători ziua de naștere. Cătălin Măruță l-a luat și pe fiul său, David, în vârstă de 10 ani.

Cum arată tatăl lui Cătălin Măruță

Căsătoriți de mai bine de 13 ani, formează unul dintre cele mai solide cupluri din lumea mondenă românească. Amândoi își apreciază familia și nu uită de unde au plecat, însă nu postează des fotografii cu părinții lor.

Cătălin Măruță și fiul său, David, l-au vizitat pe tatăl prezentatorului TV în acest weekend. Constantin Măruță și-a sărbătorit ziua de naștere ieri, pe 1 noiembrie.

Pe pagina de Instagram, Cătălin Măruță a scris un mesaj emoționant pentru părintele său. Acesta a postat câteva imagini de familie pe rețelele sociale.

„Azi îl sărbătorim pe tatăl meu, un om minunat de la care am moștenit atât de multe lucruri! La mulți ani, tata! Să fii sănătos și să ne bucurăm împreună de cât mai multe clipe frumoase! Te iubim!”, a scris Cătălin Măruță la descrierea postării.

Cătălin Măruță, dezvăluiri despre părinții săi

Cu ceva timp în urmă, a dezvăluit cu ce s-au ocupat părinții săi. Tatăl său a fost judecător, lucru care l-a influențat și pe el să urmeze Facultatea de Drept. Mama prezentatorului TV, Rusalina Măruță, a fost statistician.

„Mama a fost statistician, a lucrat foarte mulți ani la Spitalul Județean din Târgu Jiu, iar tatăl meu a fost judecător. De asta am și făcut eu dreptul, am fost influențat din familie, îmi plăcea când vedeam ce profesie are el și voiam să fiu și eu ca el.

A fost judecător pe cazuri penale, o latură foarte grea a meseriei lui. Amândoi sunt la pensie de foarte mult timp. Am uitat de dorința de a fi ca tata, avocat sau judecător. Am dat la Drept, dar am făcut tot ce mi-a plăcut mie.

Țin minte că am avut o discuție cu el în care mi-a spus: ‘Dar măcar puteai să încerci la stat…’ la care eu am răspuns că sunt deja student și că vreau să fac altceva”, a declarat Cătălin Măruță pentru .

Cătălin Măruță a mai spus că a pledat în instanță imediat după ce a terminat Dreptul. Prezentatorul TV susține că meseria de avocat ar fi fost potrivită pentru el. În perioada respectivă avea nevoie de practică, așa că a fost îndrumat de un avocat cu experiență în acest sens.