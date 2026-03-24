Cum arată tenismena care s-a retras la doar 22 de ani. A adus pe lume 4 copii și a trecut printr-o mare transformare

A fost considerată cea mai frumoasă tenismenă din istorie, însă a decis să se retragă din activitatea competițională la doar 22 de ani. Anna Kournikova a luat această decizie în anul 2003, dar puțini știu cum arată în prezent. Soția artistului Enrique Iglesias a trecut printr-o mare transformare.

Ea e sportiva care nu mai joacă de la 22 de ani

Anna Kournikova (44 ani) a părăsit terenurile de tenis prematur, la o vârstă fragedă pentru a se dedica familiei. A renunțat la carieră la numai 22 de ani, de-a lungul anilor suferind schimbări remarcabile. Ele nu au fost trecute cu vederea de cei care o urmăresc pe rețelele de socializare, acolo unde e discretă.

În prezent, are o relație amoroasă cu unul dintre cei mai apreciați artiști internaționali. Fosta jucătoare se iubește de ani buni cu Enrique Iglesias, alături de care până în momentul de față. Ultima oară a născut la finalul anului trecut, un băiat care a primit numele Romeo.

E dedicată în totalitate celor mici și nu este deloc de mirare că a lăsat în urmă parcursul sportiv. E de nerecunoscut atunci când iese pe stradă, fiind una dintre persoanele care pot fi trecute ușor neobservate de către ceilalți. De asemenea, nu epatează și nu dorește să strălucească în lumina reflectoarelor.

Așadar, e o prezență extrem de rezervată. Anna Kournikova și-a schimbat complet viața de când are o relație cu Enrique Iglesias. Aparițiile din ultimii ani sunt foarte rare, inclusiv în mediul online. Cu toate acestea, recent a fost surprinsă de paparazzi în Miami, acolo unde locuiește într-o vilă de lux.

Potrivit imaginilor, aceasta își ducea copiii la piscină. Fosta jucătoare de tenis se bucură de o existență liniștită, departe de agitație. În schimb, preferă să fie atentă la sănătate, problemele cu spatele fiind cele care au făcut-o să se retragă atât de devreme. Din păcate, nu s-a recuperat complet nici până acum.

Ce face sportiva de când s-a retras

De când a decis să lase în spate cariera, a participat ocazional la evenimente caritabile. Nu a uitat de marea sa pasiune, menținând legătura cu sportul care a făcut-o celebră. A fost observată la meciuri demonstrative de tenis, atât singură, cât și cu partenerul său.

Mai mult, fostul star al tenisului activează ca ambasador al unei organizații de caritate. Astfel, blondina originară din Rusia contribuie la cauze umanitare, implicându-se totodată în proiecte care sprijină copiii și familiile defavorizate.

În altă ordine de idei, sportiva este un simbol pentru tinerele generații care o iau drept exemplu. Cu toate că nu a câștigat niciun titlu la simplu, a reușit să intre în Top 10 mondial în clasamentul WTA. A bifat în felul acesta o performanță deosebită pentru o jucătoare din generația sa.

Pe de altă parte, a făcut furori la dublu, unde a dominat competițiile, ajungând numărul 1 mondial. De-a lungul carierei, Anna Kournikova a câștigat 16 trofee importante, printre care se numără două titluri la Australian Open, împreună cu partenera sa, Martina Hingis.