Cum arată Teodora de la Insula Iubirii cu câteva zile înainte să nască! Tânăra, văzută ca victimă a soțului, așteaptă o fetiță

Teodora și Alex au fost sigurii concurenți care au ajuns în cel mai recent sezon al emisiunii Insula Iubirii de la Antena 1. Cei doi s-au despărțit după finală, dar, la ceva timp de la terminarea filmărilor, s-au împăcat, iar acum ei așteaptă să devină părinții unei fetițe.

Teodora de la Insula Iubirii s-a pozat cu câteva zile înainte să nască

Teodora Marcu a anunțat, acum câteva săptămâni, că este însărcinată, luând prin surprindere pe toți cei care i-au urmărit evoluția de la Insula Iubirii. Despărțită de Alex, soțul ei, tânăra concurentă a recunoscut că așteaptă o fetiță și, mai mult chiar, părea să fie încântată.

ADVERTISEMENT

Acum, cu doar câteva zile înainte de a aduce pe lume fetița pe care o așteaptă alături de Alex, Teodora Marcu le-a prezentat fanilor pe care îi are după emisiunea Insula Iubirii imagini cu burtica pe care o are, dar și amenajările făcute pentru camera copilului.

Astfel, dacă pe contul ei de Instagram a prezentat o mică ședință foto cu burtica de gravidă, pentru fanii de pe TikTok Teodora Marcu a avut grijă să arate amenajările făcute pentru camera fetiței. Iar patul pe care l-a arătat tuturor pare să fie ”piesa de rezistență” a amenajărilor pe care le-a făcut.

ADVERTISEMENT

Mai mult, tot pe TikTok, Teodora Marcu de la Insula Iubirii a mărturisit că este nerăbdătoare să nască și că, cel mai probabil, în următoarele câteva zile va veni pe lume fetița pe care a conceput-o alături de Alex.

Situația Teodorei de la Insula Iubirii, subiect de controverse

Alex și Teodora au părăsit separat Insula Iubirii, cei doi despărțindu-se în finală. Cum filmările au avut loc anul trecut, iar finala a fost difuzată abia recent, între cele două evenimente Teodora și Alex s-au împăcat, ba chiar ea a rămas gravidă.

ADVERTISEMENT

”Nu am dormit împreună. Fiecare cu camera lui. Așa am vrut eu. Atunci eram hotărâtă că nu va mai fi nimic. Eram acasă, mi-am făcut un test că prea mă simțeam bine și am văzut, dar nu-mi venea să cred cum nu s-a întâmplat un an și fix acum când am luat decizia asta s-a întâmplat.

A fost așa ca un șoc pentru amândoi, dar el s-a bucurat foarte mult. Sarcina a contribuit foarte mult la împăcarea noastră că e un copil, ne gândim la el, nu ne mai gândim la noi. Sunt însărcinată în 6 luni, o să avem o fetiță și nu facem nuntă. Nu îmi plac nunțile”, a explicat ea.

ADVERTISEMENT

Doar că situația ei a fost văzută de Centrul Filia, o organizație care militează pentru apărarea femeilor, drept una în care . ”Un bărbat mult mai în vârstă intră într-o relație cu o adolescentă. (…) Victima nu are sprijinul familiei, care o presează să rămână în relație cu el deși ea își exprimă clar dorința de a ieși (…)

ADVERTISEMENT

Sufocare și șantaj emoțional: după despărțire, el nu îi respectă nevoia de a petrece timp singură sau cu alte persoane, pentru a nu-i da spațiul mental de a-și consolida decizia”, spuneau cei de la Filia.

Teodora Marcu, fermă cu privire la relația cu Alex

Chiar dacă relația pe care o are cu Alex a fost subiectul unor dezbateri aprinse în mediul online și la televizor, în ceea ce privește decizia pe care a luat-o cu privire la viitorul ei.

”Este fix alegerea mea lângă cine vrea sa stau și cu cine vreau o familie! Nici un om nu este perfect, toată lumea are diverse stări, zile bune și mai puțin bune. Nu va puteți da cu părerea și judeca niște oameni văzând câteva imagini, nu veți știi niciodată cum suntem noi cu adevărat! Tot ce contează este ca sunt foarte bine și nu regret nici o secundă alegerile făcute”, a notat Teodora de la Insula Iubirii pe conturile ei de socializare.