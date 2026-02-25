Cum arată un an de austeritate la Transelectrica: cocktailuri, mese festive și zboruri de 1,6 milioane de euro. Când curentul se scumpește, protocolul explodează

ADVERTISEMENT

Transelectrica, operator național de transport al energiei electrice din România, în care statul deține pachetul majoritar, nu se uită la bani atunci când vine vorba de acțiuni de protocol.

Transelectrica organizează ”evenimente tehnico-științifice” de 785.000 de euro

La aproximativ de un an de la scandalul ”dezmățului pe banii publici”, în care șefii Transelectrica se pregăteau să-și acorde indemnizații lunare de 42.000 de lei, compania care gestionează 9.000 de kilometri de linii electrice aeriene de înaltă tensiune și-a alocat peste 8 milioane de lei (1,6 milioane euro) pentru servicii de deplasări și evenimente.

Potrivit programului anual al achizițiilor sectoriale pe anul 2026, Transelectrica a estimat o valoare de 2 milioane de lei pentru servicii de organizare cocktailuri și mese festive aferente manifestărilor tehnico-științifice organizate de CNTEE Transelectrica SA.

Alte 2 milioane de lei vor merge către servicii de organizare evenimente cu închiriere săli conferințe și servicii restaurant, pentru același tip de manifestări. Practic, evenimentele ”tehnico-științifice” vor înghiți 4 milioane de lei, adică aproximativ 785.000 de euro.

În afară de aceste sume, Transelectrica intenționează să plătească 500.000 de lei (100.000 de euro) pe servicii de restaurant pentru întâlnirile bilaterale ale companiei. Alți 199.000 de lei vor merge către servicii de catering pentru angajații Transelectrica.

Cât plătește Transelectrica pe bilete de avion

Șefii companiei nu neglijează nici călătoriile în interes de afaceri. Pentru , Transelectrica a pregătit un buget de 1,5 milioane lei (aproape 300.000 de euro). De asemenea, biletele de avion vor scoate din bugetul societății 2,15 milioane lei (400.000 de euro), cu mențiunea că acest tip de serviciu face parte dintr-un contract multianual.

Toate sumele provin din surse proprii, arată documentul citat. Asta în condițiile în care profitul pe primele luni ale anului 2025 a scăzut cu aproape 56% față de cel obținut în perioada similară din 2024. Acesta era de 183 milioane lei în toamna anului trecut.

Compania Transelectrica este condusă din 2023 de Ștefăniță Munteanu (Președinte al Directoratului, CEO), în vârstă de 43 de ani. Originar din Buzău, acesta a fost consilier județean iar o parte a presei . De asemenea, el a mai lucrat la Electrica Furnizare Buzău, iar ulterior a devenit consilier al prim-ministrului și secretar general adjunct în Ministerul Turismului.

Ilie Bolojan a vorbit despre ”băieții deștepți” din energie

România se clasează în top 5 al celor mai scumpe țări din UE în privința energiei, raportat la puterea de cumpărare. Pe de altă parte, prețul nominal este printre cele mai scăzute din Europa, atât timp cât schema de plafonare rămâne în vigoare. Actuala schemă de plafonare urmează să expire la 1 aprilie 2026.

Deși are capacitatea de producție autosuficientă, România trăiește într-un paradox energetic, fiind obligată să importe masiv, la prețuri ridicate, mai ales în perioadele de vârf.

Recent, premierul Ilie Bolojan a acuzat public existența unor grupuri de interese, pe care le-a numit ”băieții deștepți”, care au blocat rețeaua națională prin rezervarea de capacități de racordare, fără a realiza investiții reale.

Romgaz cumpără 245.000 de sticle de apă minerală

Și Romgaz, cel mai mare producător și furnizor principal de gaze naturale, unde statul român deține 70% din acțiuni, a pus deoparte o sumă impresionantă pentru deplasări.

Compania a alocat 5,53 milioane lei (peste un milion de euro) pentru servicii hoteliere și peste 730.000 de lei pentru apă minerală pentru hidratarea angajaților.

Asta înseamnă că Romgaz a închiriat 15.800 de nopți de cazare (la prețul mediu de 350 de lei pentru o noapte) și 245.000 de sticle de apă minerală (la 0,5 l, cu un preț mediu de 3 lei/sticlă).

Cine e șef la Romgaz

Pe primele nouă luni ale anului 2025, Romgaz a raportat un profit net consolidat de 2,43 miliarde lei, în creștere cu 7% față de aceeași perioadă a anului 2024. Cifra de afaceri pentru aceeași perioadă a ajuns la aproximativ 6,1 miliarde lei.

Din 2022, Romgaz este condusă de economistul Răzvan Popescu fost Portofolio Manager la Banca Națională a României. În urmă cu șase ani, el a coordonat achiziția ExxonMobil Exploration and Production Romania, tranzacție esențială pentru proiectul Neptun Deep.