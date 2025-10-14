Cum arată una dintre cele mai frumoase jucătoare de fotbal de la Genoa. Are o siluetă de vis la 22 de ani

Alice Sondergaard este al de la Genoa. Clubul este deținut prin acțiuni majoritare de afaceristul român Dan Șucu. Tânăra de 22 de ani are o siluetă de vis și i-a cucerit pe fanii echipei.

ADVERTISEMENT

Alice Sondergaard, una dintre cele mai frumoase jucătoare de fotbal de la Genoa

Una dintre cele mai superbe jucătoare de fotbal feminin a fost primită cu brațele deschise de internauții din lumea întreagă. Alice Sondergaard a semnat în vara lui 2025 cu formația Genoa, unde va evolua în următorii ani.

Contractul are o valabilitate până în anul 2027. Tânăra de 22 de ani are un trup tras prin inel și mulți au rămas uimiți de înfățișarea sa. Fanii din lumea întreagă au reacționat când au văzut imaginile cu ea din social media.

ADVERTISEMENT

E activă pe rețelele de socializare și nu este de mirare că oamenii au remarcat-o instant. Jucătoarea de fotbal suedeză e în formă maximă, având un abdomen sculptat la sala de fitness. În plus, are un ten impecabil și fin.

„E cea mai frumoasă fotbalistă din lume!”, „De acum țin cu Genoa!”, „Oficial – cea mai frumoasă fotbalistă din lume” sau „Ia-mă acasă!”, sunt o parte dintre comentariile primite de Alice Sondergaard, pe contul de .

ADVERTISEMENT

„Din acest motiv voi urmări echipa feminină anul acesta”, este un alt mesaj venit din partea internauților de pe social media. Prin urmare, mulți microbiști au remarcat aspectul fizic al jucătoarei de fotbal feminin.

ADVERTISEMENT

În prezent, tânăra este considerată mult mai atrăgătoare decât starul lui Juventus și al naționalei Elveției, . Aceasta este nimeni alta decât fosta parteneră a mijlocașului lui Aston Villa, Douglas Luiz.

Cine este Alice Sondergaard

Alice Sondergaard este una dintre cele mai frumoase jucătoare de fotbal. S-a născut pe 22 mai 2003, în Suedia, fiind una dintre sportivele care a debutat la națională la doar 15 ani. De-a lungul timpului a fost una dintre cele mai eficiente atacante din Serie B.

ADVERTISEMENT

Sezonul trecut a fost o jucătoare cheie la Bologna. Așa se face că a luptat până în ultima etapă chiar împotriva Genoei pentru promovarea în Serie A. A marcat numeroase goluri înainte de a ajunge la clubul lui Dan Șucu.

Cu puțină vreme înainte de a semna cu echipa Genoa, frumoasa șatenă a evoluat pentru Hellas Verona și Bologna. Prin urmare, jucătoarea de fotbal feminin va putea fi urmărită pe teren pe data de 18 octombrie 2025.

Meciul se dispută împotriva formației Ternana. Partida este programată pentru ora 13:30, Alice Sondergaard fiind cu siguranță în vizorul celor care o privesc pe stadion sau o urmăresc pe rețelele de socializare.