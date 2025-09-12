Cum arată una dintre cele mai recente statui ale lui Cristiano Ronaldo. A fost creată de un fan iranian și este expusă la muzeul privat al starului de la Al-Nassr

Cristiano Ronaldo are încă o statuie. Starul de la Al-Nassr se poate lăuda cu multe astfel de reprezentări ale sale, dar cea mai recentă dintre ele este una specială. De data asta, statuia a fost creată de un fan iranian și a fost pusă la loc de cinste, în muzeul privat din Madeira dedicat lui Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo are o nouă statuie expusă la Muzeul CR7 din Madeira

Cristiano Ronaldo are sute de milioane de fani în întreaga lume. Starul de la Al-Nassr este apreciat pentru parcursul său profesional și nu numai. Deși are mulți suporteri, se pare că unul singur s-a gândit să îl surprindă într-un mod inedit.

Potrivit presei internaționale, Cristiano Ronaldo a mai trecut pe listă încă o statuie care îl reprezintă. De data asta, statuia a fost creată de un fan iranian. a arătat că lucrarea a fost realizată de sculptorul iranian Mohammadreza Norouzi, un fan declarat de-ai lui Ronaldo.

Statuia este expusă în , situat în Madeira. În ciuda faptului că este o piesă recentă adăugată în portofoliul muzeului, fanii deja au apucat să se pozeze cu ea. Tot în Madeira, starul de la Al-Nassr mai are o statuie din bronz, creat de Ricardo Velosa și care este expusă chiar în fața muzeului.

Muzeul dedicat starului de la Al-Nassr este o atracție pentru pasionații de fotbal

Muzeul din Madeira dedicat lui Cristino Ronaldo este unul dintre cele mai importante obiective turistice de pe harta împătimiților fotbalului. Muzeul CR7 a fost deschis pe 15 decembrie 2013 și se află în una dintre cele mai turistice zone din Funchal.

Vizitatorii care trec pragul muzeului dedicat lui Cristiano Ronaldo au ocazia de a admira unele dintre cele mai emblematice trofee din cariera fotbalistului. Aici se află expuse cele patru Ghete de Aur și cele în 2008, 2013, 2014, 2016 și 2017.

De asemenea, Muzeul CR7 le da fanilor șanse de a descoperi sau de a rememora cele mai importante momente din viața lui Cristiano Ronaldo, prin fotografii, videoclipuri și conținut interactiv. Acestora li se adaugă și cele peste o sută de trofee individuale și colective câștigate în cadrul cluburilor Andorinha și Nacional din Madeira, Sporting din Lisabona, Manchester United din Regatul Unit, Real Madrid din Spania și Juventus din Italia.