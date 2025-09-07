Cum arată unica fiică a lui Miodrag Belodedici. Are un nume deosebit și e de-o frumusețe răpitoare

Cum arată fiica lui Miodrag Belodedici. Legenda fotbalului românesc nu se mândrește doar cu o carieră impresionantă, ci și cu fiica sa. Unica fiică a lui Miodrag Belodedici poartă un nume deosebit și este de o frumusețe aparte, astfel că reușește să impresioneze pe oricine o cunoaște.

Cine a fost Miodrag Belodedici și ce carieră fabuloasă a avut

Miodrag Belodedici este unul dintre cei mai mari fundași pe care i-a avut vreodată fotbalul românesc. Poreclit adesea „Belo”, numele său este cunoscut la nivel european. Miodrag Belodedici s-a născut în Socol, județul Caraș-Severin, pe 20 mai 1964.

De-a lungul carierei sale, „Belo” a jucat în special pe postul de fundaș central. Miodrag Belodedici se poate lăuda cu performanța de a fi singurul fotbalist român care a câștigat de două ori Cupa Campionilor Europeni, actuala Champions League, cu două echipe diferite. Și anume, cu Steaua București în 1986 și cu Steaua Roșie Belgrad în 1991.

„Belo” a făcut parte din echipe importante, precum Valencia, Real Valladolid, Villarreal și Atletico Celaya. Pentru echipa Națională, acesta a participat la Campionatul Mondial din 1994, acolo unde România a reușit să ajungă în sferturile de finală. În 2009, Miodrag Belodedici a primit distincția „Diamant” pentru întreaga sa activitate cu ocazia celebrării Centenarului Federației Române de Fotbal.

Miodrag Belodedici a recunoscut că idolul său a fost Ștefan Sameș, cunoscut jucător al clubului militar. „Belo” a decis să pună punct carierei sale de fotbalist la vârsta de 37 de ani.

Cine este singura fiică a lui Miodrag Belodedici. Cum arată Zandalee

Miodrag Belodedici are reale motive de mândrie. Dincolo de cariera sa, care este o filă de istorie a fotbalului național, . Zandalee are 27 de ani și este o prezență destul de discretă în spațiul public. Unica fiică a lui Miodrag Belodedici locuiește în Spania, acolo unde a și studiat la Facultatea de Turism din Valencia.

Deși tatăl ei a fost atras de sport și a avut o carieră remarcabilă în lumea fotbalului, Zandalee a stat departe de acest domeniu. Fiica lui Miodrag a fost atrasă de turism, domeniu pe care l-a studiat în străinătate și în care a și reușit să lucreze.

Într-un interviu mai vechi, „Belo” a recunoscut că i-ar fi plăcut ca fiica lui să îi calce pe urme, să cocheteze cu lumea sportului. Chiar dacă tânără nu a ales acest domeniu, Miodrag Belodedici i-a fost mereu aproape și a susținut-o în toate alegerile pe care le-a făcut.

„Ea şi-a dorit să lucreze în domeniul hotelier şi cred eu că va face carieră. Mi-aş fi dorit ca ea să cocheteze cu lumea sportului, dar nu a fost să fie. Dacă ei i-a plăcut turismul, a fost o alegere pe care a făcut-o de când era adolescentă, iar eu am încurajat-o să facă doar ceea ce-i place.”, a spus fostul internațional Miodrag Belodedici pentru

Deși locuiește în Spania, Zandalee a stat și în București. „Belo” a povestit că fiica sa a locuit în Capitală vreme de 6 luni, timp în care a făcut practică la un hotel. Pentru tânără, a fost o perioadă de formare, dar și o ocazie perfectă de a petrece timp alături de tatăl ei.

Cine este mama lui Zandalee, fiica lui Miodrag Belodedici

Povestea de dragoste dintre pare desprinsă din povești. Sandra Macovescu a format un cuplu cu Gabi Balint, coechipierul lui Belo de la națională. Sandra a decis să iasă cu „Belo”, deși aceasta încă forma un cuplu cu Gabi Balint. Acest triunghi amoros a fost, de fapt, motivul pentru care prietenia dintre Balint și Belodedici a fost pusă pe butuci.

În 1988, „Belo” a fugit în Iugoslavia, iar la scurt timp l-a urmat și Sandra Macovescu. Aceasta era fiica lui George Macovescu, fost ministru de Externe comunist. La scurt timp după ce au ajuns în Iugoslavia, Belodedici și Sandra s-au căsătorit și s-au mutat în Spania după anii ’90.

Din păcate, în 2001, Miodrag Belodedici și Sandra Macovescu au ales să pună punct mariajului. Cei doi au divorțat, iar în urma separării, mama lui Zandalee s-a ales cu jumătate din averea lui Miodrag, care includea și casa din Valencia.