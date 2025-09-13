Cum arată unicul fiul al lui Ronaldinho. I-a călcat sau nu pe urme tatălui său celebru?

Cine este și cum arată fiul lui Ronaldinho. O lume întreagă îl cunoaște pe tatăl său celebru, însă el a preferat să fie mai discret și să se concentreze asupra carierei. Acum, întrebarea de pe buzele tuturor este dacă mezinul i-a călcat pe urme lui Ronaldihno.

Cine e fiul lui Ronaldinho

Ronaldinho este o legendă a fotbalului. Acesta a scris istorie în lumea „sportului rege”, iar numele său este o adevărată referință pentru întregul domeniu. nu are nevoie de prezentări, dat fiind faptul că acesta a bifat performanțe uimitoare.

Numele lui Ronaldihno este sonor în lumea fotbalului, însă este și o presiune care apasă pe umerii fiului său. Legenda fotbalului are un singur fiu, născut pe 25 februarie 2005. La cei 20 de ani ai săi, João Mendes de Assis Moreira dă semne că are motivația și potențialul necesar pentru a-l face mândru pe tatăl său.

João Mendes s-a născut în Rio de Janeiro, tatăl său fiind nimeni altul decât Ronaldinho, iar mama sa este dansatoarea profesionistă Janaina Mendes. Pasiunea pentru fotbal a fost mereu o trăsătură de familie, dat fiind faptul că unchiul lui João Mendes este fostul fotbalist Assis, iar verișorul său este Diego Assis, tot fotbalist.

De când a început João Mendes să fie atras de fotbal

João Mendes a dat primele semne că este atras de „sportul rege” încă de la vârsta de patru ani. Atunci, micuțul i-a cerut mamei sale să îl înscrie la o școală de fotbal. Șase ani mai târziu, João s-a alăturat academiei Flamengo, după care a urmat o scurtă perioadă în care a jucat la Boavista-RJ.

La 13 ani, João Mendes a trecut cu brio un trial la Cruzeiro, însă a ascuns că este fiul legendarului Ronaldihno. La un an după ce s-a alăturat clubului, a semnat primul său contract profesionist pe șase ani, în 2019. La scurt timp după semnarea contractului, a marcat două goluri pentru Cruzeiro într-un turneu de juniori organizat în China.

Cariera lui João Mendes în lumea fotbalului

În februarie 2022, după aproape patru sezoane la club, João Mendes a părăsit Cruzeiro. După aproape un an fără club, fiul lui Ronaldinho a participat la un trial cu echipa spaniolă Barcelona. Acolo, se pare că nu a reușit să îi impresioneze pe antrenorii Barcelonei în perioada trialului. Drept dovadpă, președintele clubului și prieten bun de-ai lui Ronaldinho, Joan Laporta, a cerut prelungirea trialului pentru o analiză tehnică suplimentară.

În februarie 2023, la MD Grand Gala, Ronaldinho a declarat: „Odată cu sosirea fiului meu la Barça, voi fi și mai prezent.”. Astfel, a confirmat aparent transferul lui João Mendes la Barcelona. João Mendes a jucat într-un meci amical pentru echipa Under-19 a Barcelonei, câștigat cu 3–1 în fața lui Manchester United pe 16 februarie 2023.

După meciul lui João Mendes, Laporta a spus: „Vrem ca fiul lui Ronaldinho să-și continue cariera aici. Îi vom face o ofertă de contract. Am discutat cu agentul său și trebuie să rezolve niște lucruri în Brazilia.” Ulterior, João Mendes a semnat oficial cu Barcelona pe 2 martie 2023. Fiul lui Ronaldihno a fost repartizat echipei de tineret.

Fiul lui Ronaldihno a semnat cu Hull City

Pe 11 septembrie 2025, a început un nou capitol important în cariera sa. Acesta a semnat un contract pe un an cu echipa Under-21 a clubului Hull City, potrivit anunțului făcut de către club. João Mendes s-a alăturat formației din liga secundă ca jucător liber de contract, la patru luni după ce înțelegerea sa cu Burnley expirase.

„Sunt pur și simplu entuziasmat să fiu aici și să joc. Cred că va fi un sezon bun. Cred că este o echipă foarte bună și sunt încântat pentru viitor. Cred că este bine să poți juca în stiluri diferite de fotbal.

În Brazilia este un stil, în Spania altul, iar în Anglia este încă altul, așa că cred că te ajută foarte mult să fi jucat în locuri diferite. Vreau doar să ajut cât de mult pot la U21 și la prima echipă. Nu contează nivelul, iubesc fotbalul și dacă apare ocazia, o voi valorifica la maximum.”, a declaran Mendes, fiul lui Ronaldinho, potrivit .