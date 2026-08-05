Cum arată urnele din Champions League. Dennis Man și Darius Olaru pot juca cu granzii Europei

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Preliminariile UEFA Champions League se apropie de final. În această săptămână au avut loc meciurile din turul al treilea preliminar, iar în scurt timp vom afla cum vor arăta duelurile din play-off. Experții de la Football Rankings au realizat mai multe simulări și, în mare parte, se știe deja cum vor arăta urnele pentru faza principală.

Vești uriașe pentru Dennis Man înainte de tragerea la sorți din Champions League! Darius Olaru, în mare pericol

Imediat după încheierea play-off-ului, pe 27 august, UEFA va organiza tragerea la sorți pentru . Atunci vor fi stabilite toate cele opt meciuri pe care fiecare echipă le va disputa în acest sezon.

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Cele 36 de echipe sunt împărțite în patru urne valorice, cu câte nouă formații în fiecare. Fiecare club va întâlni două echipe din fiecare urnă, una pe teren propriu și una în deplasare. Astfel, fiecare participant va juca opt meciuri, patru acasă și patru în deplasare, împotriva a opt adversari diferiți. Echipele din aceeași țară nu se pot întâlni în faza principală.

Cum arată urnele din UEFA Champions League

Experții de la Football Rankings au publicat o simulare a urnelor pentru tragerea la sorți a fazei principale din UEFA Champions League, actualizată după disputarea meciurilor din turul al treilea preliminar. Calculele sunt realizate pe baza coeficienților UEFA și a rezultatelor înregistrate până în acest moment, înaintea play-off-ului.

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Urna 1: PSG, Bayern Munchen, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid.

Urna 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis, PSV Eindhoven.

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Urna 3: Feyenoord, Lille, Lyon, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Șahtior Donețk, Galatasaray.

Urna 4: Dinamo Zagreb, Celtic, Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atena, Como, Lens, AGF Aarhus.

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PSV Eindhoven, echipa la care evoluează internaționalul român Dennis Man, ar urma să facă parte din urna a doua valorică. În schimb, Darius Olaru a primit o veste mai puțin bună. , a remizat cu 3-3 pe teren propriu împotriva celor de la Bodø/Glimt, iar norvegienii sunt acum favoriți la calificarea în faza principală a UEFA Champions League.