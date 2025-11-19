Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Unde ar fi repartizată România, dacă trece de baraj

Cea mai prestigioasă competiție a lumii, Cupa Mondială, va avea pentru prima dată 48 de echipe participante și spectacolul se anunță a fi unul cum nu a mai existat în istorie.
România încă speră să ajungă la turneul final, prin barajul asigurat de câștigarea grupei din Nations League, acolo unde va da piept cu una din următoarele naționale: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Dacă va reuși să izbutească această performanță, atunci echipa lui Mircea Lucescu va fi în urna a 4-a, lucru prestabilit și care nu ține cont de coeficient, și adversarii vor fi, de asemenea, foarte complicați.
În zona europeană, se știu cele 4 urne din care se vor extrage meciurile de baraj. Împerecherea este simplă: Urna 1 vs Urna 4 și Urna 2 vs Urna 3, pentru faza semifinalelor, după care câștigătoarele vor juca finalele de calificare la turneul din SUA, Mexic și Canada.
Mai există două locuri ce vor fi stabilite după barajele intercontinentale. Acolo, urmează două semifinale, ce urmează a fi stabilite, între Surinam (CONCACAF), Jamaica (CONCACAF), Bolivia (CONMEBOL), Noua Caledonie (Oceania).
Câștigătoarele urmează să mai aibă parte de un ultim meci de baraj, ce va fi stabilit tot la tragerea la sorți, acolo unde, din postura de capi de serie așteaptă RD Congo (Africa) și Irak (Asia). Partidele se vor disputa în manșă unică.