Cum arată urnele pentru tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale 2026. Unde ar fi repartizată România, dacă trece de baraj

Cea mai prestigioasă competiție a lumii, Cupa Mondială, va avea pentru prima dată 48 de echipe participante și spectacolul se anunță a fi unul cum nu a mai existat în istorie.

Cum arată urnele grupelor Cupei Mondiale

România încă speră să ajungă la turneul final, prin barajul asigurat de câștigarea grupei din Nations League, acolo unde va da piept cu una din următoarele naționale: Italia, Danemarca, Turcia sau Ucraina. Dacă va reuși să izbutească această performanță, atunci echipa lui Mircea Lucescu va fi în urna a 4-a, lucru prestabilit și care nu ține cont de coeficient, și adversarii vor fi, de asemenea, foarte complicați.

Urna 1:

Mexic, Statele Unite ale Americii, Canada, Spania, Argentina, Franța, Anglia, Brazilia, Portugalia, Olanda, Belgia, Germania

Urna 2:

Croația, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveția, Senegal, Japonia, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3:

Norvegia, Egipt, Algeria, Scoția, Paraguay, Coasta de Fildeș, Tunisia, Qatar, Uzbekistan, Arabia Saudită, Africa de Sud, Panama

Urna 4:

Iordania, Capul Verde, Ghana, Noua Zeelandă, Haiti, Curaçao, câștigătoare baraj european 1, câștigătoare baraj european 2, câștigătoare baraj european 3, câștigătoare baraj european 4, câștigătoare baraj intercontinental 1, câștigătoare baraj intercontinental 2

Ce echipe mai speră la calificarea la Cupa Mondială

, se din care se vor extrage meciurile de baraj. Împerecherea este simplă: Urna 1 vs Urna 4 și Urna 2 vs Urna 3, pentru faza semifinalelor, după care câștigătoarele vor juca finalele de calificare la turneul din SUA, Mexic și Canada.

Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Danemarca

Urna 2: Țara Galilor, Slovacia, Polonia, Cehia

Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

Urna 4: Suedia, România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

Mai există două locuri ce vor fi stabilite după barajele intercontinentale. Acolo, urmează două semifinale, ce urmează a fi stabilite, între Surinam (CONCACAF), Jamaica (CONCACAF), Bolivia (CONMEBOL), Noua Caledonie (Oceania).

Câștigătoarele urmează să mai aibă parte de un ultim meci de baraj, ce va fi stabilit tot la tragerea la sorți, acolo unde, din postura de capi de serie așteaptă RD Congo (Africa) și Irak (Asia). Partidele se vor disputa în manșă unică.