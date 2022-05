Cum arată Valentina Pelinel fără machiaj. Soția lui Cristi Borcea, semnal de alarmă: “Filtrele nu ne fac bine”

Valentina Pelinel s-a fotografiat fără machiaj și a tras un semnal de alarmă în privința filtrelor și programelor de editare foto, care pot schimba radical aspectul fizic.

Cum arată Valentina Pelinel fără machiaj

le-a dezvăluit fanilor cum arată fără produse cosmetice pe față, dar și cu un machiaj care îi scoate în evidență trăsăturile fizice. Valentina Pelinel consideră că filtrele de rețelele sociale nu sunt deloc benefice pentru stima de sine.

ADVERTISEMENT

În opinia blondinei, utilizarea produselor cosmetice este ceva normal pentru femei, care își doresc să arate bine. Nu același lucru se poate spune și despre folosirea excesivă a programelor de editare foto.

Fostul fotomodel este de părere că frumusețea naturală contează cu adevărat și că aceasta poate fi scoasă în evidență cu ajutorul unui machiaj potrivit, nu care să schimbe radical înfățișarea.

ADVERTISEMENT

“Before&After – trăim într-o lume a aparențelor, în care social media reușește să ne influențeze percepția de sine. Toți folosim produse de înfrumusețare sau diverse metode prin care ne jucăm cu aspectul nostru fizic și este ok să ne dorim să arătam bine pentru noi.

Realitatea, însă, este că filtrele, photoshopul sau aplicațiile care ne fac să arătăm perfect NU ne fac bine, studiile indicând o stimă de sine scăzută și implicit o reacție negativă față de noi înșine.

ADVERTISEMENT

În ceea ce mă privește, cred că frumusețea adevărată este cea naturală, care vine din interior și reflectă spre exterior toate nuanțele personalității noastre și că, în același timp, putem apela cu încredere la un machiaj care ne pune în evidență autenticitatea. Voi ce părere aveți?”, a scris Valentina Pelinel pe Instagram.

De ce a renunțat Valentina Pelinel la școală

Valentina Pelinel este una dintre cele mai apreciate femei din showbiz, însă . Partenera de viață a lui Cristi Borcea și-a pierdut tatăl la doar 15 ani și s-a lăsat de școală pentru a-și întreține familia. Ulterior, aceasta și-a reluat studiile.

ADVERTISEMENT

Blondina nu a avut o copilărie ușoară, după cum a povestit recent în cadrul podcast-ului găzduit de fina ei, Ameri Nasrin.

ADVERTISEMENT

Fostul fotomodel mai are o soră, Lavinia, de care a avut grijă în copilărie. Cele două erau foarte apropiate, iar Valentina Pelinel este mândră de ea. Vedeta a ajuns la New York când avea doar 17 ani și a terminat liceul în America.

“Mi-am lăsat școala ca să fac bani să fiu independentă, să-mi ajut familia. Păi asta trebuie să fie o laudă, nu o judecată. M-am dus să muncesc, să-mi fac un viitor. Dacă nu prindeam trenul ăsta când mi-a ieșit în cale poate nu-l prindeam niciodată.

Studiam 5-6 ore pe zi ca să termin liceul în America. Dar îmi place să învăț și învăț în continuare despre orice. Am răbdare că am lăsat ceva neterminat.

Eu am făcut liceul de la 0. Și am studiat 5 ani și mi-am luat diploma. Am absovit și Facultatea de Marketing de la Facultatea din Cornwell.”, a declarat Valentina Pelinel în podcast-ul