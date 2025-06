Cum arată viitorul României U21 după EURO 2025! Pe cine ne bazăm pentru următoarele preliminarii

Învinsă de Italia și Spania, România a fost eliminată matematic de la EURO U21 2025, însă mai are de jucat un meci, marți, contra Slovaciei. Cu toate acestea, FRF a început deja să privească spre turneul final din 2027 și pregătește strategia pentru o a cincea calificare consecutivă.

Pe cine se va baza România U21 în preliminariile EURO 2027

Pentru EURO U21 2027 vor fi eligibili jucători născuți pe sau după 1 ianuarie 2004, astfel că unii dintre fotbaliştii convocați de Daniel Pancu la turneul din Slovacia vor putea să fie pe teren și în următoarea campania. Mai exact este vorba de 7 dintre cei 23 de jucători din lotul României U21, însă unul dintre aceștia ar putea să facă pasul spre selecționata de seniori.

Andrei Borza, Matteo Duțu, Cătălin Vulturar, Tony Strata, Rareș Burnete, Cristian Mihai și Vlad Rafailă sunt jucătorii care vor fi eligibili și pentru preliminariile EURO U21 2027. Fundașul stânga al Rapidului este singurul care ar putea să ajungă sub comanda lui Mircea Lucescu la naționala mare.

Viitorul selecționerul al selecționatei U21 a României va avea la îndemână și alți jucători cu experiență la turnee finale. Echipa U19 a României a început cu dreptul turneul final pe care țara noastră îl organizează, iar mulți dintre acești juniori sunt așteptați și la U21.

Darius Fălcușan, Jason Kodor, Ionuț Cercel, Luca Băsceanu, Ioan Vermeșan sau David Barbu ar putea să fie soluții pentru viitoarele preliminarii de la tineret. Alte variante ar fi Robert Bădescu, Alexandru Musi, Mihnea Rădulescu sau Rareș Pop, jucători care au evoluat și în precedentele preliminarii sau în amicalele din această primăvară. În plus, noul sezon din SuperLiga va aduce cu siguranță propuneri interesante cu ajutorul regulii U21.

Mihai Stoichiță este convins că generația de la U19 este una de excepție

Duminică, la doar câteva ore după eliminarea României de la EURO U21 2025, și, printre altele, a vorbit și despre viitorul selecționatei U21. Acesta a dezvăluit și jucătorii care l-au impresionat în victoria României U19 cu Muntenegru, nume pe care le-am putea vedea în viitor la tineret.

”De mult nu am mai văzut la o națională, în aceeași generație, patru vârfuri de valoare. Dănciuțiu, Vermeșan, Barbu și Kodor au menținut nivelul în meciul cu Muntenegru. De mult nu am mai văzut o echipă românească să domine așa într-un meci. Din 5 în 5 minute am avut ocazii. Sunt semne bune. Nu mă mai sperie după ce am văzut la U19”, a spus Mihai Stoichiță.

România U21, adversari dificili în preliminariile EURO 2027

România face parte, alături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino, din Grupa A pentru preliminariile EURO U21 2027. Principalele adversare din drumul spre caificare sunt deja vechi cunoștințe. Cu ibericii ne-am duelat la ultimele două turnee finale, de fiecare dată părăsind terenul învinși. Finlandezii ne-au fost adversari în preliminariile pentru actualul turneu final, unde deja au surprins, după 2-2 cu Olanda.

Campania pentu calificarea la EURO U21 2027 va începe pe 5 septembrie 2025, când România va primi vizita selecționatei Kosovo. Apoi, patru zile mai târziu, tricolorii mici se vor deplasa în San Marino. Anul 2025 se va încheia cu duelul contra Spaniei U21, pe teren propriu.

Programul României U21 în preliminariile EURO 2027

România – Kosovo (5 septemmbrie 2025)

San Marino – România (9 septembrie 2025)

România – Cipru (14 octombrie 2025)

Finlanda – România (14 noiembrie 2025)

România – Spania (18 noiembrie 2025)

Kosovo – România (27 martie 2026)

România – San Marino (31 martie 2026)

Cipru – România (25 septembrie 2026)

România – Finlanda (30 septembrie 2026)

Spania – România (6 octombrie 2026)

De-a lungul istoriei, . Prima a venit în 1998, când am și fost gazdă, însă am încheiat turneul final cu trei înfrângeri. După o pauză de 21 de ani, selecționata U21 a revenit la un turneu final și a ajuns până în semifinalele ediției din 2019. Au urmat calificări la turneele din 2021, 2023 și 2025, însă de fiecare dată nu am trecut de faza grupelor.