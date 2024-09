Cum arată vila de 200.000 de euro în care trăiește fosta iubită a lui Dorian Popa. Babs lămurește misterul averii: ”Vin dintr-o familie modestă”

Luna aceasta s-a împlinit un an de când Claudia Iosif, alias Babs, și Dorian Popa nu mai formează un cuplu. Fiecare a luat-o pe drumuri separate după ce, împreună, timp de 11 ani, cât a durat relația lor, au clădit un mic imperiu financiar. Fosta iubită a lui Dorian Popa a discutat cu FANATIK despre transformările prin care a trecut în ultimii ani.

În prezent, deși separați, ambii sunt realizați din punct de vedere financiar și nu „duc grija zilei de mâine”.

Cum arată vila în care locuiește fosta iubită a lui Dorian Popa

și locuiește într-o superbă vilă. Conform spuselor sale, a investit în ea, după ce a achiziționat-o, nu mai puțin de 100.000 de euro, pentru a o transforma în casa visurilor sale. Iar de designeul locuinței sale, ea însăși s-a ocupat.

„Casa eu am cumpărat-o după ce ne-am hotărât să ne despărțim, pentru că trebuia să locuiesc undeva! Este mult mai departe de cartierul lui Dorian și nu ne intersectăm!

Am luat-o cu 200.000 de euro și am mai investit în ea încă jumătate din această sumă, ca să arate așa cum vreau eu.

Lustra din living e un ghiveci pe care eu l-am întors. Majoritatea lucrurilor din casă sunt chestii pe care le-am refăcut, revopsit și le-am dat o altă utilitate. Am treabă cu monocromia, îmi place ca totul să fie într-o culoare. A trebuit să mă adaptez și să-mi refac multe lucruri din casă ca să fie totul pe gustul meu”, a mărturisit Babs în exclusivitate pentru FANATIK.

Claudia Iosif: „Chiar m-am chinuit viața asta, vin dintr-o familie modestă”

Claudia Iosif nu ne-a ascuns faptul că provine dintr-o familie modestă și a ținut să precizeze că n-a primit nimic gratis, totul venind ca urmare a efortului pe care l-a depus, alături de fostul partener, de-a lungul celor 11 ani de relație, când împreună au luat-o de la zero:

„Eu si Dorian am muncit cot la cot 11 ani. Fiecare a avut aportul lui în tot ce s-a realizat. Chiar m-am chinuit în viața asta, vin dintr o familie modestă, nu mi s-a dat nimic cadou! Am tras cu dinții ca Dorian să reușească. În tot ce a făcut am fost ca o leoaică!

Imobiliarele au venit de curând, în ultimi doi-trei ani de relație. Acolo a fost el, eu nu m-am băgat în ce nu mă pricepeam.

Eu vreau sa rămânem în termeni buni. El a fost la un moment dat echipa mea cu care treceam prin foc dacă era nevoie”, ne-a spus aceasta.

Ce spune Babs despre despărțirea de artist: „Nu m-a lăsat el”

De asemenea, că nu-și dorește să mai vorbească despre fostul partener de care s-a despărțit de comun acord, dat fiind faptul că nu se mai înțelegeau:

„Îmi e greu și nu mai vreau sa vorbesc despre el, mai ales că a trecut atâta timp. Nu vreau să-l deranjez nici pe el, nici pe altcineva.

Lucrurile s-au terminat cum trebuia să se termine… Nimeni nu a făcut cadou nimănui! Noi am fost o echipă și am tras la aceeași căruță! Ce am eu i se datorează și lui și ce are el mi se datorează și mie!

Nu m-a lăsat el, ne-am separat pentru că nu ne mai înțelegeam! E vorba despre lucruri acumulate în timp, nimicuri”.

Fosta iubită a lui Dorian Popa vorbește despre tentativa de împăcare eșuată

În premieră, Claudia Iosif a mărturisit că ambii au avut o tentativă de împăcare, doar că n-a fost să fie. Motivul ni-l dezvăluie chiar ea:

„A fost o încercare de împăcare după ce ne-am despărțit, dar a eșuat. S-a întâmplat prin ianuarie-februarie, anul acesta. Pentru că încă eram amândoi încărcați de un mix de sentimente, orgolii, confuzie, cum se întâmplă după o despărțire.

Este ultima oară când mai vreau sa vorbesc despre noi, pentru că noi nu mai existăm. Chiar luna asta s-a împlinit un an de când ne-am despărțit”.

Totodată, Babs a ținut să precizeze că se menține în formă și are o siluetă de invidiat și datorită unui stil de viață sănătos.

„Eu nu am băut alcool decât de vreo patru ori în viața mea”, a adăugat aceasta.

Babs și Dorian Popa au format unul dintre cele mai solide cupluri din show-bizz-ul autohton. Deși se prezentau ca domnul și doamna Popa, în loc să ajungă la altar, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, chiar și spre marea surprindere a persoanelor apropiate acestora.