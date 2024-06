Cum arată vila de lux în care locuiește Irina Fodor. Are 7 camere și a costat 200.000 de euro

Irina Fodor și soțul ei locuiesc într-o casă cu două etaje, 7 camere, în Popești Leordeni. Vila în sine, impresionantă și de la exterior, este însă una care a meritat fiecare bănuț. Și nu vorbim de sume mici, pentru că a costat 200.000 de euro. Dar, spun cele două vedete TV, locul este încărcat cu energie bună.

Irina Fodor, casă cu 7 camere. A plătit 200.000 de euro pentru colțul ei de paradis

, acum câțiva ani, că a decis să renunțe la apartamentul din Berceni în care locuia pentru a se muta la casă. Desigur, alături de Irina Fodor și fetița pe care o au împreună, Diana. Așa că, au decis să vândă apartamentul și să își caute casa visurilor lor.

”Mă întrebi dacă am făcut rost de ăia 200.000 de euro? (râde, n. red.) De dat nu mi i-a dat nimeni, nici nu i-am avut, nici nu i-am câștigat. Am pornit așa, în gol. Știi cum se spune, că vedetele fac bani, frate! Ei bine, nu e așa. Tot auzeam oameni în preajma noastră spunând mi-am luat casă, un chilipir, mare noroc am avut. Noi nu credeam că nouă ni se va întâmpla una ca asta, să-mi și placă o casă, să fie și prețul OK, dar uite că ni s-a întâmplat, am găsit casa. Ne-am luat după căldura locului, a avut o karmă bună.

Nașa casei este Adela Popescu, care ne e foarte bună prietenă. Ea m-a sunat și mi-a spus că prietena ei care se ocupă cu imobiliare are un site cu locuințe de vânzare în Popești Leordeni. Asta pe care am luat-o noi tocmai fuse­se postată cu câteva ore înainte când am intrat noi pe site.

Ne-am urcat în mașină și am venit să vedem casa cu trandafiri. Agenta ne-a tot dus la alte case, dar noi am insistat că am văzut o casă cu tran­dafiri la poartă. Și asta a fost, am aplicat apoi pentru credit ipotecar și iată-ne!”, spunea Răzvan Fodor pentru .

Curtea vilei e plină de flori

Acum, cei doi sunt mai mult decât fericiți. Au casa visurilor și, desigur, o curte pe măsură. Cu gazon, trandafiri, flori de vis și, normal, un spațiu pentru grătar. Mai ales că, spun ei, sunt gazde primitoare, iar adeseori musafirii înnoptează în camerele de la mansardă.

”Tot gardul este acoperit de Mâna Maicii Domnului, care miroase divin, e de vis când înflorește, cred că avem peste vreo 30 de feluri de trandafiri, de toate culorile, avem cais, vișini, păr, pruni, vie, cam tot ce ar trebui să aibă o grădină. (…)

Despre piscină am vorbit mult, să facem, să nu facem. Până la urmă, ne-am dat seama că am ocupa un spațiu mare din curte. Apoi, am zis să punem o piscină gonflabilă, dar Fodorică a zis că-i ard gazonul”, pentru sursa citată.

Totuși, o casă cu șapte camere are și inconveniente. Le-a dezvăluit chiar Răzvan Fodor. ”Casa e un pic cam mare. Nu se aude dacă strigi de aici la etaj, trebuie să urli. Într-o casă cu șapte camere, patru persoa­ne (pentru că s-a mutat și mama cu noi) se pot ascunde bine.

Și uite cum stau eu în bucătărie cu orele și nu vine nimeni. Copilul e la el în cameră, Irina stă în cadă o oră și jumătate, mama își face de treabă, mă plictisesc la un moment dat”, mai spune soțul simpaticei Irina Fodor.