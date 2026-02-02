Cum arată vila de peste 1,5 milioane de dolari din SUA a româncei care apare în dosarele Epstein. Se află pe malul unui lac

ADVERTISEMENT

Numele Corinei Tarniță, o matematiciană și biolog teoretician născută la Craiova, dar care locuiește în SUA, apare în documentele declasificate din dosarul Jeffrey Epstein, publicate pe 30 ianuarie 2026 de Departamentul de Justiție al Statelor Unite. Tarniță a absolvit Universitatea Harvard, unde a obținut licența, masteratul și doctoratul în matematică.

Vila în care locuiește Corina Tarniță este construită în 1970

În prezent, Tarniță este profesoară de ecologie și biologie evoluționistă la Universitatea Princeton. În documentele declasificate, numele Corinei Tarniță apare alături de cel al unui alt român, Ion Nicola. Documentele se referă la intermedierea unor plăți în valoare totală de 30.000 de euro provenite de la Epstein. Într-un schimb de mesaje, se precizează că o tranșă de 10.000 de euro ar fi urmat să ajungă la o fată din România.

ADVERTISEMENT

Din mail-uri nu reiese clar care este scopul acestor plăți, mai ales că acestea nu conțin elemente care să demonstreze implicarea Corinei Tarniță în rețeaua de trafic sexual sau în alte activități ilegale. Miliardarul Jeffrey Epstein, care a fost descoperit spânzurat într-o celulă din New York, în 2019, , în scopul obținerii de materiale compromițătoare.

Corina Tarniţă a plecat în 2002 din România, imediat după absolvirea Colegiului Naţional „Carol I“ din Craiova, fiind câştigătoarea unei burse integrale. Conform site-urilor de imobiliare din SUA, consultate de FANATIK, Corina Tarniță domiciliază chiar în Princeton, într-o vilă a cărei proprietară este din februarie 2022, alături de un bărbat numit Pringle Robert Mitchell.

ADVERTISEMENT

Pe aceste site-uri, vila este cotată cu un preț de vânzare ce variază între 1,55 milioane și 1,87 milioane de dolari. Vila este construită în 1970 și are un teren de 2.150 metri pătrați și este descrisă ca o casă de tip ranch contemporană, situată chiar pe Lacul Carnegie. Piesa centrală este camera mare înaltă, cu șemineu pe gaz, podele din lemn masiv, sistem audio încorporat și priveliști uimitoare la lac.

ADVERTISEMENT

Ce dotări are proprietatea din Princeton

Se mai menționează că ușile în stil francez duc către terasa elegantă și gazonul complet împrejmuit, grădini și doc pentru bărci. Apartamentul matrimonial se află la nivelul principal, se mândrește cu vedere la lac și are o zonă de relaxare, un dressing și o baie proprie somptuoasă. Bucătăria renovată, camera de mic dejun și toaleta împart etajul principal cu sufrageria formală, spălătoria mare și terasa.

Mai există 3 camere suplimentare, toate cu dressinguri, ce pot servi unei multitudini de scopuri, ca dormitoare, birouri sau ca spațiu de antrenament. Casa mai e dotată cu un garaj atașat pentru 3 mașini și o parcare suplimentară, precum și o zonă de depozitare la subsol. Taxele anuale plătite în 2025 de Corina Tarniță și Pringle Robert Mitchell pentru această proprietate au fost de 22.888 USD.

ADVERTISEMENT

Orașul Princeton a fost mult timp sinonim cu universitatea care îi poartă același nume. Dar oamenii se mută rapid aici din alte motive, după cum o demonstrează boom-ul semnificativ al populației, astfel că, între 2009 și 2023, populația a crescut de la 13.400 de locuitori la 30.300 locuitori. În plus, prezența puternică a companiilor farmaceutice și financiare înseamnă că oportunitățile de angajare locale nu se limitează la mediul academic.

Prețul mediu al unei locuințe în Princeton este dublu față de cel național

Agenții imobiliari menționează că unii oameni aleg să lucreze în Manhattan, făcând naveta prin gara Princeton Junction. Odată cu creșterea a venit și dezbaterea, conform site-urilor imobiliare consultate de FANATIK. Din 2020, orașul experimentează o nouă ordonanță care permite construirea unei proprietăți suplimentare pe terenul unei case și vânzarea acesteia ca apartament, extinzând astfel oferta, dar și crescând densitatea locală.

În ciuda construcțiilor mai noi, moderne, care au crescut din 2020, o mare parte din Princeton are un aspect istoric. Casele în stil Tudor sunt predominante, la fel și cele victoriene. Dar, indiferent de stil, Princeton este considerată o piață competitivă, este de aproximativ 850.000 de dolari, mai mult decât dublul prețului mediu național.

Corina Tarniță a explicat pentru ziarul Gazeta de Sud cum și-a început cariera în SUA. „După absolvirea liceului, am fost acceptată la toate universităţile la care am aplicat, dar am ales Harvardul pentru că avea cel mai faimos departament de matematică din lume. A fost o alegere înţeleaptă. Am fost păstrată la doctorat în această instituţie de prestigiu, pe domeniul matematică pură. Am descoperit însă că sunt interesată şi de partea aplicată a matematicii”, a declarat Tarniță.