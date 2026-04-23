Cum arată vila din Zalău a lui Dinu Iancu Sălăjanu. Cântărețul-politician a renunțat la șefia CJ după ce a fost luat în vizorul DNA

ADVERTISEMENT

Dinu Iancu Sălăjanu a făcut o avere frumoasă în calitate de cântăreț și politician, iar în urmă cu câțiva ani, liderul PNL Sălaj autosuspendat din funcția de președinte de consiliu județean din cauza unei anchete deschisă de DNA, în care este vizat și baronul PSD de Bistrița, Radu Moldovan. FANATIK prezintă imagini rare cu locuința acestuia și povestea decăderii unuia dintre cei mai exotici lideri politici din Ardeal!

Dinu Iancu Sălăjanu s-a retras din funcția de președinte al CJ Sălaj după dosarul deschis de DNA

Interpretul de muzică populară, ajuns șef de CJ, a primit o lovitură teribilă de imagine în cursul zilei de miercuri, 22 aprilie 2026. Artistul-politician a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile într-un dosar ce vizează fapte de corupție și spălare de bani. În urma izbucnirii acestui scandal legat de neregulile bănuite de procurorii DNA, Dinu Iancu Sălăjanu a făcut un pas în spate: liberalul a decis să se autosuspende atât din funcția deținută la nivel de consiliu județean cât și din fruntea filialei PNL Sălaj până când se va clarifica situația sa juridică.

ADVERTISEMENT

Departe de agitația publică, viața lui Dinu Iancu Sălăjanu era destul de liniștită până pe 22 aprilie. Folcloristul se refugia după fiecare ședință de la CJ Sălaj în locuința sa de la Zalău, care reflectă perfect imaginea pe care și-a construit-o de-a lungul anului, casa îmbinând perfect tradiția cu confortul.

Cum arata vila în care artistul își petrece majoritatea timpului

În urmă cu cinci ani, politicianul i-a primit în locuința sa pe cei de la arătând publicului imagini din casa pe care a construit-o începând cu 2004 la Zalău (nu este singura vilă pe care o are). Casa este una spațioasă, cu etaj, gândită mai degrabă ca un cămin solid decât ca o vitrină opulentă. Mobilierul din lemn de stejar domină interiorul, iar canapelele alese completează perfect atmosfera tradițională cu un plus de rafinament.

ADVERTISEMENT

Un detaliu care atrage atenția, din imaginile difuzate în pandemie de Antena 1, este o cruce realizată manual așezată la loc de cinste, politicianul acuzat de fapte de corupție dorind să arate că este credincios. Decorul este completat de elemente mai puțin obișnuite pentru un spațiu din zona tradițională mioritică: amulete norocoase, elefanți decorativi și alte simboluri care nu prea s-ar ”pupa” cu ideea generală în care a fost gândit interiorul locuinței.

ADVERTISEMENT

Dinu Iancu, 4 case și 7 terenuri

Dincolo de imaginea publică și felul în care și-a aranjat casa unde petrece cel mai mult timp, la Zalău, Dinu Iancu Sălăjanu se poate lăuda cu o avere destul de mare, având un portofoliu imobiliar consistent: 7 terenuri intravilane în Sălaj, cu o suprafață totală de peste 22.000 mp; un teren agricol în și 4 case deținute împreună cu nevasta. Toate aceste informații reies din declarația de avere completată de politician în 2024.

ADVERTISEMENT

Prima casă a fost cumpărată în anul 1997, la Hurez, iar investițiile au continuat constant. În 2004 și-a ridicat o locuință la Zalău (cea din care FANATIK prezintă imagini în galeria foto a articolului), urmată de alte achiziții valoroase.

Politicianul liberal schimbă partitura în fața anchetatorilor

Povestea lui Dinu Iancu Sălăjanu, unul din liberalii de bază din Transilvania, este una care îmbină două lumi aparent opuse. A pornit în drumul spre succesul financiar cu muzica populară, spunând că a moștenit talentul de la mama lui, ajungând, în timp, în vârful administrației județene. După Armată, a început să cânte și a descoperit rapid că publicul îl apreciază. De acolo, drumul spre notorietate a fost deschis.

ADVERTISEMENT

S-a folosit de capitalul său de imagine reușind să devină un nume greu nu doar pe scenele serbărilor câmpenești, ci și pe marea scenă a politicii. Astăzi, artistul are de dat declarații convingătoare în fața justiției în Pe ce partitură le va vorbi magistraților dacă va fi trimis în judecată pentru a-i convinge că nu a încălcat legea? Vom afla cu siguranță în perioada următoare!