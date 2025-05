Cum arată vila în care George Simion și-a declarat domiciliul. Imobilul se află într-un sat din Vrancea

George Simion este născut în Vrancea însă a făcut liceul în București, acolo unde s-a mutat împreună cu familia încă din adolescență. Chiar dacă trăiește de mulți ani în Capitală, Gheorghe Simion și-a păstrat domiciliul în Răchitosu, comuna Garoafa, satul bunicilor.

George Simion și-a scris programul politic acasă, la Răchitosu

Suveranistul George Simion se mândrește cu originile sale țărănești. El povestește că , l-au dus de mână la biserica din sat, acolo unde admira o icoană uriașă cu Sfântul Gheorghe.

ADVERTISEMENT

Imaginea este evocată în introducerea cărții sale, ”Planul Simion – Reconstruim România”, despre care spune că a conceput-o acasă, la Răchitosu, acolo unde, spune el, credința și tradiția i-au format rădăcinilor.

”În ziua când încep să scriu aceste rânduri, sunt la Răchitosu, Vrancea, satul copilăriei mele. Sunt nepot de țăran român. Bunicii mei, Radu și Maria, m-au dus de mână la biserica din sat. Nu mai sunt cu noi pe lumea aceasta dar azi am mers la biserica unde m-au dus ei și am stat pe scaunul unde mă punea tataia.

ADVERTISEMENT

Între timp, lăcașul a fost pictat și m-am uitat în spatele meu: era Sfântul Gheorghe, biruitorul de balauri. Acolo, alături de ai mei, am înțeles cât de mult contează să fim uniți și să luptăm pentru ce e al nostru, pentru ceea ce ne definește ca popor”, a scris George Simion în cartea sa, echivalentă unui program politic.

Între timp, vila din Vrancea a rămas ”ascunsă” după un gard verde

Cu toate că s-a promovat ca un politician de condiție modestă, imobilul în care George Simion și-a declarat domiciliul este o vilă cochetă, ascunsă bine în spatele unui gard pe care fost lăsată vegetația înaltă.

ADVERTISEMENT

Imaginile păstrate în arhiva Google Maps din anul 2012 arată o casă nouă, cu etaj, care încă nu era finalizată la acea vreme. Imobilul se află pe strada principală din Răchitosu, în apropiere de cimitirul din localitate. Adresa din acte, a fost făcută chiar de George Simion, care în anul 2023 a postat pe contul de social media o citație primită de la DGA, la domiciliul din Răchitosu.

ADVERTISEMENT

Vila din Focșani a lui George Simion, ceea ce înseamnă că aceasta nu este trecută pe numele lui. De altfel, candidatul la alegerile prezidențiale nu are proprietăți, bunuri sau conturi bancare în declarația de avere. Singura lui sursă de venit a fost cea de parlamentar, pe care a încasat-o din anul 2020 până azi. Înainte să devină deputat, Simion a lucrat ca director de marketing la o societate comercială.

În București, George Simion locuiește într-un apartament de 50 mp

În București, George Simion locuiește cu chirie, alături de soția lui, Ilinca și de fiul lor, Radu. Apartamentul se află într-un bloc nou și are aproximativ 50 de metri pătrați.

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuși niște beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, și care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a declarat George Simion pentru FANATIK, în urmă cu câteva lui. Suveranistul a mai dezvăluit că intenționează să se mute într-un spațiu mai mare, în cazul în care familia lui se va mări.

Și părinții lui George Simion, Gica și Constantin, locuiesc la bloc, într-un cartier din sectorul 3 al Capitalei.