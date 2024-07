Cum arată vila lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii. Are piscină, jacuzii, saună și trei dormitoare

Vila lui Marcel Andrei, ispită la Insula Iubirii, este una foarte mare și spațioasă, cu mai multe facilități. Este o locuință modernă, realizată cu mult bun gust.

Cum arată vila lui Marcel Andrei de la Insula Iubirii. Casa e spectaculoasă

Marcel Andrei are 34 de ani și se numără printre . Acesta lucrează ca barman și instructor sportiv, iar cariera și-a început-o în armată, unde era caporal.

ADVERTISEMENT

Acum opt ani, a decis să se mute în Anglia, însă în prezent locuiește în Tenerife, acolo unde lucrează într-un restaurant de lux. Este o persoană sociabilă și îi place să facă glume, dar și să cunoască persoane noi.

Cu toate că trăiește în Tenerife, vine des în România, acolo unde are o vilă în București. Marcel Andrei a prezentat, pe rețelele sociale, imagini din casa lui.

ADVERTISEMENT

Este vila pe care chiar el o deține și dispune de piscină, jacuzzi și saună. Vila are o curte mare, amenajată cu mult stil și e potrivită mai ales pentru petreceri.

În plus, curtea e amenajată cu gazon verde, are un gard viu, din brazi, dar și terasă și zonă de grătar. Curtea este foarte mare, dar și casa ispitei de la Insula Iubirii.

ADVERTISEMENT

În interior, locuința este amenajată într-un stil modern și minimalist, cu un living open-space cu bucătăria mare, vopsită în nuanțe de crem, alb și negru. Casa mai are, de asemenea, două băi.

În plus, vila are trei dormitoare foarte spațioase, iar cel matrimonial are propria baie. Casa este dotată cu tot ce trebuie, în funcție de nevoile și preferințele lui Marcel Andrei.

ADVERTISEMENT

“Nu plătesc chirie. Mi-am cumpărat casă să mă simt ca la Tenerife. Am piscină, jacuzzi, saună. Aici e un view superb ca să vezi ‘sumpsetul’”, a spus acesta, notează .

Ce poveste are Marcel Andrei de la Insula Iubirii

Marcel Andrei a spus că a realizat totul singur, fără să fie ajutat de nimeni. De la 15 ani, acesta este pe cont propriu, după ce familia lui s-a destrămat.

“Eu sunt plecat de acasă de la vârsta de 15 ani. Ai mei lucrau ca și gardieni publici amândoi și după aceea nu le-a mai convenit salariul, nu mai era suficient și după aceea, a plecat mama mea, după aceea și tatăl meu și pe parcurs s-au despărțit.

Așa a fost să fie… De la vârsta de 15 ani am rămas singur. Eu am o istorie (n.r. – arată către tatuaje). Este sora mea, nepoata mea, mama și numele tatălui meu.

Am și un soldat pentru că am lucrat cinci ani în armată și mi-am făcut tatuajele astea ca să fiu aproape de familie pentru că mereu eram departe”, a povestit Marcel Andrei la Insula Iubirii, notează .

De asemenea, după ce a fost ispită la Insula Iubirii, Marcel a cunoscut-o pe actuala lui parteneră. Numele ei este Armina Grigoraș, lucrează ca agent imobiliar și este din Timișoara.

Cei doi au călătorit împreună în Italia, dar au fost și în Dubai. Iubita lui Marcel Andrei ar fi cunoscut-o deja pe mama acestuia.