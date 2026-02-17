Sport

Cum arătau blaturile din anii ’90. Răzvan Ioan Boanchiș, poveste fabuloasă: „Mi-a spus-o un președinte de club”

Cum arătau, de fapt, blaturile din fotbalul românesc în anii '90. Într-un editorial marca Fanatik, Răzvan Ioan Boanchiș dezvăluie o poveste fabuloasă.
Razvan Ioan Boanchis
17.02.2026 | 15:33
Cum aratau blaturile din anii 90 Razvan Ioan Boanchis poveste fabuloasa Mia spuso un presedinte de club
opiniile fanatik
Cum arătau blaturile din fotbalul românesc în urmă cu aproape 40 de ani. Foto: colaj Fanatik.
ADVERTISEMENT

Se vorbește (cam) mult despre blaturile la pariuri. Vin cu o poveste de pe vremea când fenomenul nu exista. Mi-a spus-o un președinte de club destupat la minte. O redau mai jos, la persoana întâi.

Cum arătau blaturile din anii ’90 în fotbalul românesc

Prin ’93-94, erau opt-nouă echipe care aveau reciprocități. Nici nu începea campionatul, că adversarii noștri strânseseră 20 de puncte. Singura variantă ca să concurăm cu ăștia era să ne murdărim și noi. Înaintea unei partide disputate într-un mare oraș industrial, m-au sunat doi fotbaliști ai formației cu care urma să jucăm în etapa următoare.

ADVERTISEMENT

”Dom’le, noi vrem să trântim meciul. Te costă atât!”. Nu mi-am dat seama că-i o capcană. M-am întâlnit cu ei într-o stațiune aflată la vreo 30 de kilometri de reședința de județ și le-am dat banii. La vreo oră după tranzacție, a venit la mine președintele advers, însoțit de o uniformă. Băieții mă fotografiaseră, aveau dovezi, aveau tot. M-au atacat direct. ”Dacă nu te predai duminică, te legăm!”.

Ce s-a întâmplat chiar înainte ca echipa să iasă pe teren: ”Bă, te joci cu focul!”

Cu puțin înainte să iasă echipa pe teren, am fost în vestiar și le-am spus jucătorilor ”uitați ce s-a întâmplat! Dacă nu-i lăsăm să ne bată, mă arestează. Eu ies și vă gândiți voi ce e de făcut”. Am revenit după cinci minute, iar fotbaliștii mi-au zis ”ne pare rău, presidente, dar jucăm pe bune!”. Și-au închipuit că încercam să blătuiesc pe cont propriu, că am luat materialul și nu vreau să-l împart cu ei. În situații din astea n-are rost să insiști. M-am bazat pe fotbal. Mi-am spus ”hai, că poate pierdem!”.

ADVERTISEMENT
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit...
Digi24.ro
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii

La pauză, 1-0 pentru noi. În deplasare! Am urmărit repriza de pe tunelul spre vestiare. Președintele lor, care avea dovezile, mi-a reproșat ”bă, te joci cu focul!”. În minutul 62, 2-0 pentru noi. Mi-am zis ‘‘gata, s-a terminat cu mine!”. Am făcut adevărate exhibiții ca să ies din stadion. Tremuram tot și auzeam pași în spate. Nu era nimeni, aveam halucinații.

ADVERTISEMENT
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva...
Digisport.ro
Donald Trump primește lovitură după lovitură. Încă un nume mare se ridică împotriva lui

L-au arestat? Ce s-a întâmplat cu președintele care a încercat să facă blat

Am luat un taxi. I-am promis șoferului că-l cinstesc să mă țină minte dacă mă scoate din oraș. Ascultam meciul la radio. S-a terminat 2-0 pentru noi. Eram disperat. Am intrat într-un cazino din următorul oraș. Voiam să joc, pentru prima dată în viață. Și acolo mi s-a părut că sunt urmărit. Am confundat un bodyguard cu un oficial al echipei adverse. Am fugit din cazino.

Preț de câteva secunde, confesivul președinte a tăcut. Eu, curios. ”Și, și, și, și te-au arestat?”. ”Nu, aveau și ei destule bube, nu le trebuia scandal. Cu pozele alea încercaseră să mă intimideze.”

ADVERTISEMENT
Marian Aioani îi ține cu sufletul la gură pe rapidiști! Ce se întâmplă...
Fanatik
Marian Aioani îi ține cu sufletul la gură pe rapidiști! Ce se întâmplă cu portarul după accidentarea de la Ovidiu: anunțul clubului. Update
George Pușcaș, apariție neașteptată înainte de a semna cu Dinamo! Mesaj clar pentru...
Fanatik
George Pușcaș, apariție neașteptată înainte de a semna cu Dinamo! Mesaj clar pentru rivale. Foto
Primarul din Pitești, intervenție în forță în scandalul momentului din SuperLiga: „Aflu că...
Fanatik
Primarul din Pitești, intervenție în forță în scandalul momentului din SuperLiga: „Aflu că i se pregătește o suspendare record. «Omul în negru» a fost prins”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Razvan Ioan Boanchis
Razvan Ioan Boanchis
Răzvan Ioan Boanchiș este editorialist pe zona de materiale sportive la Fanatik.ro. Acesta are o vastă experiență în presă și s-a făcut remarcat îndeosebi la Ziarul Național.
Parteneri
Atac necruțător la adresa lui Ianis Hagi: 'E chiftea!'. N-a scăpat nici Gică...
iamsport.ro
Atac necruțător la adresa lui Ianis Hagi: 'E chiftea!'. N-a scăpat nici Gică Hagi de critici
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!