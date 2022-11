Cum arătau Messi, Ronaldo şi Neymar la debutul într-un Campionat Mondial! Imagini de colecţie înainte de CM 2022. Video

Campionatul Mondial din Qatar va fi ultimul pentru Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo. Ambii au prins deja câte patru turnee finale, însă doar argentinianul a fost aproape de trofeu. De asemenea, Neymar a sugerat că ar putea să se retragă în curând de la naţională. Cu doar câteva zile înainte de CM 2022, FANATIK prezintă câteva imagini de colecţie de la debutul celor trei la Campionatul Mondial.

Lionel Messi, numărul 19 în naţionala Argentinei la Campionatul Mondial din 2006. A marcat la debutul într-un turneu final

La , Lionel Messi era mezinul lotului Argentinei şi purta numărul 19 la naţională. Avea 18 ani şi doar visa la tricoul cu numărul 10, purtat pe atunci de Juan Román Riquelme. Prezenţa lui Leo la turneul final din Germania a stat sub semnul întrebării, după o accidentare suferită la Barcelona.

Jose Pekerman l-a convocat pe Lionel Messi în lotul pentru Mondialul din 2006, dar la primul meci al Argentinei de la turneul final, cu Coasta de Fildeş, l-a ţinut pe banca de rezerve până la final. Contra Sebiei, Leo a intrat în minutul 75 şi a marcat primul gol la un Campionat Mondial pe finalul partidei.

În ultima partidă din grupă, cu Olanda, Messi a fost titular şi a jucat 70 de minute. A mai bifat o prezenţă în meciul cu Mexic, din optimile de finală, iar în duelul cu Germania, din sferturi, a fost rezervă neutilizată.

Cristiano Ronaldo, moment controversat la debutul într-un Campionat Mondial. Implicat în eliminarea lui Wayne Rooney din sferturi

Cristiano Ronaldo avea 21 de ani la Campionatul Mondial din 2006 şi strânsese deja 32 de selecţii la naţionala Portugaliei. Dacă la Manchester United era şeptar, la selecţionată se mulţumea cu numărul 17. Figo era pe atunci vedeta lusitanilor şi jucătorul care purta tricoul cu numărul 7. Titular la naţională, Cristiano Ronaldo a marcat un singur gol la CM 2006, în meciul cu Iran. În optimile de finală, împotriva Olandei, starul portughez a ieşit accidentat, în minutul 34, după un fault al lui Khalid Boulahrouz.

Punctul culminant l-a atins în sferturile de finală, contra Angliei. În minutul 62 al meciului, Wayne Rooney l-a călcat pe Ricardo Carvalho, iar Cristiano Ronaldo a fost cel mai vehement jucător al lusitanilor când a cerut eliminarea englezului, colegul lui de la Manchester United.

Imediat după ce atacantul a primit cartonaşul roşu, la TV s-a putut observa cum CR7 făcea cu ochiul spre banca Portugaliei, ceea ce a pornit un scandal în Anglia. La loviturile de departajare, Ronaldo a transformat penalty-ul care a adus calificarea în semifinale.

Portughezii au ratat finala, dar şi medalia de bronz, iar starul lui Manchester United nu a primit premiul de cel mai bun tânăr fotbalist al turneului din cauza comportamentului din meciul cu Anglia.

Neymar, la un pas de o accidentare gravă la debutul într-un Campionat Mondial. Petiţie ca să prindă lotul Braziliei la CM 2010

Înaintea Campionatului Mondial din 2010, selecţionerul Dunga a fost supus unei presiuni uriaşe în Brazilia. Pele şi Romario îi cereau să-l cheme pe Neymar în lotul pentru turneul final din Africa de Sud. În plus, fanii au lansat o petiţie în acest scop, care a strâns aproape 14.000 de semnături. Cu toate acestea, Neymar a rămas acasă.

Patru ani mai târziu, în 2014, Brazilia găzduia Campionatul Mondial, iar Neymar era vedeta Selecao. Decisiv în meciul de deschidere al turneului final, 3-1 cu Croaţia, când a marcat o dublă, atacantul a scăpat de un cartonaş roşu, după ce l-a lovit cu cotul în figură pe Luka Modric. Încă o dublă a venit în victoria cu Camerun, ultimul meci din faza grupelor.

În optimile de finală, Brazilia a trăit periculos cu Chile, pe care a eliminat-o abia după loviturile de departajare. Neymar transforma ultima lovitură şi califica Seleco în sferturile de finală. Contra Columbiei, starul brazilian a suferit o accidentare gravă în minutul 88, când Brazilia conducea cu 2-1, după ce Juan Camilo Zúñiga l-a lovit cu piciorul în spate. Transportat la spital, , ceea ce însemna că turneul final ajunsese la final pentru el. În semifinale, Brazilia a fost umilită de Germania şi visul finalei era stins pentru selecţionata lui Luis Felipe Scolari.

“Când m-am accidentat la spate, Marcelo a sărit în ajutor şi a încercat să mă ridice, dar nu putea. Încercam să-mi mişc picioarele, dar nu aveam putere să mă ridic. M-au dus la infirmeria stadionului şi îmi aduc aminte că piciorul era îndoit, iar medicii l-au întins. Am simţit un şoc. Nu-mi simţeam picioarele. Am început să plâng.

M-au dus la spital, am fost examinat şi medicul mi-a zis: ‘Am două veşti, una bună şi una rea. Pe care o vrei?’. Am zis: ‘Dă-mi vestea rea’. A spus: ‘Eşti out pentru Mondial’. Am început să plâng şi am întrebat: ‘Care este vestea bună atunci?’. Mi-a zis: ‘Dacă era cu doi centimetri mai lateral, nu puteai să mai mergi’”, a povestit Neymar, în 2021, în documentarul “Neymar and The Line of Kings”.