Cum arătau parlamentarii României în copilărie. Imagini de colecție

FANATIK îți prezintă felul în care arătau parlamentarii României în copilărie. Astfel, la doar câteva ore după alegerile care au stabilit mandatele de deputat și senator, am umblat prin sertarul cu amintiri și am găsit mai multe imagini de colecție cu aleșii neamului.

Sunt și fotografii cu oameni care nu au mai reușit să prindă un loc în Parlament, în ciuda eforturilor depuse pe ultima sută de metri, fuziunilor sau a schimbărilor de partide.

Concret, politicienii nu s-au ferit să arate oamenilor imagini din trecut, imagini care nu o dată au făcut deliciul opiniei publice.

Cum arătau politicienii României în copilărie

Gabriela Firea a intrat în acest joc printre primii. Fostul primar al Capitalei și-a adus aminte de tinerețe și a oferit publicului mai multe poze.

Interesant este că Gabriela Firea a absolvit un liceu industrial din Bacău. Primul ei loc de muncă l-a avut la câțiva kilometri depărtare. A lucrat atunci ca suplinitoare la o şcoală.

De remarcat că, în cele din urmă, aceasta s-a orientat către Facultatea de Litere din București și Academia de Studii Economice.

Nicușor Dan, Ovidiu Raețchi și Raluca Turcan, reprezentanții dreptei în copilărie

Locul Gabrielei Firea la Primăria Capitalei a fost luat de Nicușor Dan. Edilul Bucureștiului a acceptat să împărtășească și el o poză din tinerețe. A oferit jurnaliștilor o fotografie din momentul în care părinții îi sărbătoreau cea de-a doua zi de naștere

Tot din spectrul politic de dreapta vine și Ovidiu Raețchi. Tânărul liberal și-a adus aminte cu plăcere de anii copilăriei. Acesta a povestit pentru presă că sportul a reprezentat mereu o scăpare pentru cei din generația lui.

Raluca Turcan se află deja de câțiva ani pe scena politică, dar puțină lume își mai aduce aminte de primii pași făcuți de aceasta în domeniu. Au apărut însă câteva imagini din tinerețea celei despre care s-a zvonit chiar că ar putea fi numită premier interimar de către șeful statului

“O buna perioada de timp, in copilarie, ma bucuram de momentele organizate la gradinita sau la scoala. Ulterior, cand am mai crescut, ma bucuram de cadourile de la parinti. Ei chiar si acum imi fac cadouri, imi ofera mici atentii, pentru ca sunt copilul lor. si eu, la randul meu, fac cadouri altor copii.

De cand am terminat facultatea, incepand cu prima leafa, anual imi aleg o gradinita sau o clasa dintr-o scoala, in functie de buget, si le ofer cadouri. Asadar, fac acest lucru inca inainte de a intra in politica”, a declarat Raluca Turcan.

Foști parlamentari, aceleași amintiri din copilărie

Dacă vorbim despre oameni care nu se mai regăsesc în Parlament, atunci situația se schimbă. Prima mare victimă a alegerilor vine din spectrul de dreapta. Premierul Ludovic Orban și-a prezentat demisia în urma rezultatului slab înregistrat de liberali.

Acesta a considerat că prezentarea mandatului e un gest de „onoare şi de demnitate”. El a precizat că nu e vorba de susţinere sau nesusţinere a preşedintelui, ci a luat o decizie pe care a pus-o în practică.

Cu mulți ani în urmă, Ludovic Orban nu avea probleme chiar atât de mari. Politica era încă departe și din sufrageria părinților lucrurile păreau mult mai simple.

Eugen Teodorovici, marele învins al PSD-ului

Imaginea a fost postată de fostul premier pe o rețea de socializare cu ocazia zilei de 1 iunie. Tot de ziua copiilor, Eugen Teodorovici, fostul ministru al Finanțelor în cabinetul Dăncilă a publicat o poză din anii școlii generale.

Social democratul și-a adus aminte de momentul în care a fost făcut pionier. Drept pentru care nu a ezitat să posteze o fotografie de atunci. Nu puțini au fost cei care i-au apreciat curajul politicianului de a scoate la lumină o imagine de arhivă.

Vă readucem aminte că Teodorovici a fost acum validat de către Organizaţia PSD Tulcea să deschidă lista la Senat. Cu toate acestea, fostul ministru a ratat intrarea după ce s-au numărat mandatele.

Printre cei care au ratat intrarea în această legislatură se află și Victor Ponta. Și el a dat „share” unei poze din tinerețe.

Victor Ponta, Tăriceanu și Năstase, imagini din tinerețe

Este o fotografie pe care liderul Pro România a scos-o în evidență în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale pe care le-a pierdut. Klaus Iohannis l-a învins în turul 2 pe reprezentantul de atunci al PSD-ului, în ciuda apropierii de oameni pe care acesta din urmă a încercat-o în preajma scutinului.

Situația lui Victor Ponta este una dificilă. Acesta a postat, la puțin timp după parlamentare, un mesaj pe Facebook, în care mulţumeşte tuturor celor care i-au fost alături în acest proiect.

”Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevăraţi, noi proiecte şi noi provocări”, a afirmat Ponta, după ce rezultatele parţiale au indicat că Pro România nu atinge pragul electoral.

”Mulţumesc din suflet tuturor celor care mi-au fost alături în acest proiect. Acum este timpul pentru familie, pentru prieteni adevăraţi, noi proiecte şi noi provocări! Numai bine prietenilor – numai bine tuturor celorlalţi! NEVER GIVE UP!”, a mai scris Ponta.

Și colegul de fuziune, Călin Popescu Tăriceanu a arătat lumii o imagine din tinerețe. Pe vremea când era june, politicianul a pozat artistic.

Un alt apropiat al Partidului Social Democrat, fost lider, Adrian Năstase a oferit și el în urmă cu mai mulți ani, pe blogul care îi poartă numele, o imagine din copilărie.

Năstase a fost fotografiat în timp ce se juca cu un cățel. Imaginea a strâns câteva sute de distribuiri și a fost îndelung comentată la acea oră.

Klaus Iohanis, imagini din copilăria de la Sibiu

Și președintele Klaus Iohannis a postat mai multe fotografii din tinerețe. A făcut-o pe site-ul său de campanie. Astfel, șeful statului apare într-o imagine pe un câmp de la marginea Sibiului.

Iohannis a transmis că poza este făcută în anii ’70, ani în care elevii erau obligați să meargă la munci agricole inițiate de activiștii comuniști. „Am crescut pe strazile vechi, din apropierea Centrului istoric. Nu cred sa fie zid sau cotlon pe care sa nu-l fi descoperit atunci.

Erau vremuri in care copiii inca puteau sa alerge liberi pe strazi, fara sa fie nimeni ingrijorat ca li s-ar putea intampla ceva. Si niciodata nu s-a intamplat nimic, cu niciunul dintre noi. In afara acestui sentiment de bucurie si de libertate, nu-mi amintesc foarte multe lucruri din copilarie”, și-a descris președintele copilăria.