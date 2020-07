Cum arătau vedetele Universității Craiova acum 7 ani! Campioni naționali la U17, dar nu au jucat împreună la echipa mare. Foto de colecție

Doar două etape îi mai despart pe olteni de sărbătorirea celui de-al cincilea campionat din istorie, însă planurile pot fi date peste cap de COVID-19.

Dacă toate lucrurile vor decurge în firea lucrurilor, Universitatea Craiova este aproape de un nou titlu după 29 de ani de așteptare, iar lotul actual poate rămâne în istorie.

Dacă acum sunt văzuți ca doi dintre cei mai importanți jucători din lotul craiovenilor, FANATIK îți prezintă cum arătau vedetele Craiovei în urmă cu 7 ani.

Oficialii Universității Craiova au reușit să-l readucă în Bănie pe Vladimir Screciu, jucător care fusese cedat în 2018 la Genk. Fotbalistul de 20 de ani nu a reușit să se adapteze în Belgia, acolo unde a evoluat și pentru Lommel, în liga secundă. Suma de transfer pentru care fusese cedat Screciu s-a ridicat la două milioane de euro.

„Nu sunt sigur că la Craiova aş fi titular, dar aş avea un plus din mai multe puncte de vedere, m-aş simţi mai bine, mai sigur pe mine, fiindcă nu e uşor să fi singur în străinătate. Iubesc Craiova, iubesc oraşul, nu pot să-mi scot echipa din suflet.”, declara Screciu în urmă cu câteva luni.

Noul jucător al Științei are o strânsă legătură cu Valentin Mihăilă, unul dintre cei mai buni fotbaliști din actualul sezon. Pe cei doi îi leagă o prietenie de ani de zile, fiind și colegi de cameră. Screciu a și dezvăluit povestea din spatele poreclei extremei Universității: „Țin legătura foarte mult cu Mihăilă, cu ‘Țintă’. Mereu vorbim. Am venit amândoi la Craiova în același timp, am împărțit mâncarea, șosetele, am făcut totul împreună.

Mâncam la cantina de la Liceul Teoretic Henri Coandă. Noi doi avem un prieten, tot fotbalist, Alex Gârbiță și el l-a întrebat pe Mihăilă de unde este, iar Vali era mai pițigăiat când era mic și a zis Finta, dar s-a înțeles Ținta și de atunci i-a rămas așa.”

FANATIK a găsit o poză cu cei doi din urmă cu 7 ani de zile, de pe vremea când Screciu și Mihăilă evoluau pentru „Casa Bogdan”, fosta academie a lui Silviu Bogdan, cel care a ocupat funcția de manager al Centrului de Copii și Juniori al Universității Craiova.

Au fost campioni cu Universitatea Craiova la U17, dar nu au apucat să joace împreună echipa mare.

Pe 2 iunie 2017, echipa sub 17 ani a Universității Craiova a câștigat Liga Elitelor, după ce a învins-o pe Dinamo în finală, scor 3-2. Printre titularii Științei mici se regăseau și Vladimir Screciu și Valentin Mihăilă. Ba, mai mult, „Țintă” a și înscris în acea partidă.

Antrenorul Daniel Mogoșanu i-a avut la dispoziție pe: Bobonete – Nițuică, Constantinescu-cpt., Sima, Vadasis – Screciu, Șerban – Gîrbiță, Mihăilă, Albăstroiu –Zbo na. Rezerve: Marc – Târș, Dobre, Vlădulescu, Calu, Gheorghe, Ciutică.

De remarcat este că cei doi buni prieteni nu au jucat împreună la echipa mare. A existat doar o tangență între ei la prima echipă a Universității Craiova, antrenată la vremea aceea de Devis Mangia. Pe 24 octombrie 2017, tehnicianul italian i-a oferit șansa debutului lui Valentin Mihăilă. Acest fapt s-a întâmplat în Cupa României, într-un duel cu Sepsi Sfântu Gheorghe, câștigat cu 2-0. În prelungirile înfruntării, Mihăilă l-a înlocuit pe Screciu.

„M-am bucurat că Screciu a revenit. Ne știm de la 12 ani, stăteam în aceeași cameră la cămin atunci când eram la juniori, am copilărit aici, la Craiova. Ne știm foarte bine și mă bucur foarte mult că a revenit” – Valentin Mihăilă