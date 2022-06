Cum are grijă Roxana Nemeș de siluetă. Secretul pe care se bazează fosta concurentă de la Survivor

Frumoasa blondină are grijă de siluetă și are un secret pe care se bazează constant. Fosta concurentă de la Survivor România nu reușește să meargă foarte des la sala de fitness, însă datorită meseriei pe care o are se bucură de mișcare tot timpul.

Cum se menține în formă Roxana Nemeș. Cântăreața își face toate poftele

Roxana Nemeș a scos la iveală modalitățile care o ajută să fie mereu în formă. Vedeta nu are neapărat o rețetă, dar recunoaște că nu mănâncă foarte mult. își face toate poftele, fără să se îngrijoreze pentru kilogramele în plus.

„A intrat pe mine mărimea 36, nici mie nu îmi vine să cred. De menținut, alerg foarte mult, cred că asta e. Nu pe bandă, acolo mai rar, din păcate, spre rușinea mea, în ultimul timp.

Alerg mult la proiecte, de la unul la altul, le fac pe toate, vreau să le fac pe toate. Viața activă e cea mai bună rețetă, pentru că nici nu ai timp să mănânci, uiți. Nu e indicat, nu este foarte sănătos, deși eu mi-am făcut analizele și sunt sănătoasă tun.

Important e, părerea mea, cel puțin pe mine asta m-a ajutat, vorbind serios acum, faptul că mănânc, îmi fac toate poftele, dar mănânc puțin, pentru că m-am obișnuit așa, că nu am timp.

Atunci când mănânc, nu mai pot să mănânc mult, că simt imediat că mi se taie și atunci e ideal să mănânci ce vrei și să nu te îngrași.

Dar puțin, totul cu măsură, în afară de dragoste, acolo nu există măsură, ar trebui să fie peste măsură”, a spus artista pentru .

Roxana Nemeș, proiecte pe bandă rulantă

Roxana Nemeș este în atenția publică de ani buni, motiv pentru care este foarte atentă la felul în care arată. Este și a făcut parte din mai multe proiecte de televiziune, printre care se numără Survivor România.

De asemenea, frumoasa șatenă a fost una dintre concurentele show-ului Bravo, ai stil! Celebrities, unde a avut discuții aprinse cu colegele. Vedeta are proiecte pe bandă rulantă, în prezent moderând o emisiune în online.