Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru Gertmonas: „Nu a fost fair-play! Domnul Rotaru se alintă prea mult” Portarul lituanian, răspuns tranşant pentru olteni

ADVERTISEMENT

Interesul Universității Craiova pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani) e mărul discordiei între Mihai Rotaru, patronul oltenilor, și Radu Constantea, președintele lui U Cluj. Înaintea „finalei de titlu”, conducerea campioanei l-a contactat pe portarul lituanian.

Radu Constantea, replică pentru Mihai Rotaru. Craiova a vrut să îl ia pe Gertmonas de la U Cluj

Edvinas Gertmonas a fost rezervă în finala de titlu la finalul căreia oltenii au devenit matematic campionii României. Decizia lui Bergodi a surprins multă lume având în vedere că lituanianul a fost cel mai bun goalkeeper al sezonului. Imediat au apărut speculații, mai ales că

ADVERTISEMENT

„Am văzut declarația domnului Rotaru. Cred că se alintă un pic domnul Rotaru în ultima perioadă. Îl înțeleg, a luat cele două trofee, felicitări, dar nu cred că e cazul. Noi am aflat după meciul de la Craiova că a fost contactat de cei de la U Craiova. Nu a fost o decizie legată de a îl titulariza sau nu în concordanță cu așa-zisa strategie a domnului Rotaru. A fost o decizie a staff-ului tehnic din punct de vedere tactic și legat de abordarea jucătorului U21.

Nu a avut nicio legătură. Meciul a fost duminică, eu am aflat primul de acest lucru, luni, după meci. Dar, repet, nu a fost fair-play din partea lor. Dar noi trebuie să ne adaptăm un pic că suntem în fotbal și nu trebuie să avem așteptări.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ați avut o discuție cu Gertmonas?) Da, am avut o discuție. El a zis că nu se pune problema, că nu e profesionist cum au pus problema și a considerat că nu trebuie să ne anunțe. Cred că a greșit aici. Dar nu am nicio problemă cu Edvinas. E un profesionist 100% și nu ne-am gândit că ar fi o problemă cu această abordare. Nu ne-am gândit la altceva”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Gertmonas va pleca de la U Cluj

Șansele ca Edvinas Gertmonas să continue la U Cluj sunt infime. Portarul lituanian are oferte din străinătate, iar una dintre variantele de înlocuire este Valentin Cojocaru, fost junior la FCSB. „(n.r. – Gertmonas va continua la U Cluj?) Nu cred. Noi am făcut o ofertă acum câteva luni, chiar am trecut peste plafonul pe care îl avem, dar cred că are oferte din campionate mai puternice. Nu ne-a transmis clar dacă a semnat cu cineva, dar nu cred că se pune problema să mai continue cu noi

ADVERTISEMENT

(n.r. – Valentin Cojocaru poate fi o variantă?) Avem mai multe variante. Gabi Giurgiu și antrenorul de portari discută. Vom vedea. Depinde de decizia staff-ului tehnic și de partea financiară”, a adăugat președintele „șepcilor roșii”.