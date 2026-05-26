Cum au aflat şefii lui U Cluj de oferta secretă a Craiovei pentru Gertmonas: „Nu a fost fair-play! Domnul Rotaru se alintă prea mult” Portarul lituanian, răspuns tranşant pentru olteni

Conducerea Universității Cluj a ieșit la atac după ce s-a terminat „războiul” cu Universitatea Craiova. Radu Constantea l-a „înțepat” pe Mihai Rotaru, după ce oltenii l-au vrut pe Edvinas Gertmonas
Cristian Măciucă
27.05.2026 | 00:41
Interesul Universității Craiova pentru Edvinas Gertmonas (29 de ani) e mărul discordiei între Mihai Rotaru, patronul oltenilor, și Radu Constantea, președintele lui U Cluj. Înaintea „finalei de titlu”, conducerea campioanei l-a contactat pe portarul lituanian.

Radu Constantea, replică pentru Mihai Rotaru. Craiova a vrut să îl ia pe Gertmonas de la U Cluj

Edvinas Gertmonas a fost rezervă în finala de titlu U Craiova – U Cluj 5-0, la finalul căreia oltenii au devenit matematic campionii României. Decizia lui Bergodi a surprins multă lume având în vedere că lituanianul a fost cel mai bun goalkeeper al sezonului. Imediat au apărut speculații, mai ales că alb-albaștrii l-au contactat pe Gertmonas, aflat în ultimele șase luni de contract cu U Cluj. 

„Am văzut declarația domnului Rotaru. Cred că se alintă un pic domnul Rotaru în ultima perioadă. Îl înțeleg, a luat cele două trofee, felicitări, dar nu cred că e cazul. Noi am aflat după meciul de la Craiova că a fost contactat de cei de la U Craiova. Nu a fost o decizie legată de a îl titulariza sau nu în concordanță cu așa-zisa strategie a domnului Rotaru. A fost o decizie a staff-ului tehnic din punct de vedere tactic și legat de abordarea jucătorului U21.

Nu a avut nicio legătură. Meciul a fost duminică, eu am aflat primul de acest lucru, luni, după meci. Dar, repet, nu a fost fair-play din partea lor. Dar noi trebuie să ne adaptăm un pic că suntem în fotbal și nu trebuie să avem așteptări.

(n.r. – Ați avut o discuție cu Gertmonas?) Da, am avut o discuție. El a zis că nu se pune problema, că nu e profesionist cum au pus problema și a considerat că nu trebuie să ne anunțe. Cred că a greșit aici. Dar nu am nicio problemă cu Edvinas. E un profesionist 100% și nu ne-am gândit că ar fi o problemă cu această abordare. Nu ne-am gândit la altceva”, a declarat Radu Constantea, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gertmonas va pleca de la U Cluj

Șansele ca Edvinas Gertmonas să continue la U Cluj sunt infime. Portarul lituanian are oferte din străinătate, iar una dintre variantele de înlocuire este Valentin Cojocaru, fost junior la FCSB. (n.r. – Gertmonas va continua la U Cluj?) Nu cred. Noi am făcut o ofertă acum câteva luni, chiar am trecut peste plafonul pe care îl avem, dar cred că are oferte din campionate mai puternice. Nu ne-a transmis clar dacă a semnat cu cineva, dar nu cred că se pune problema să mai continue cu noi

(n.r. – Valentin Cojocaru poate fi o variantă?) Avem mai multe variante. Gabi Giurgiu și antrenorul de portari discută. Vom vedea. Depinde de decizia staff-ului tehnic și de partea financiară”, a adăugat președintele „șepcilor roșii”.

Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
