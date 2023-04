Cum au ajuns angajaţii de la stat să ia salariu mai mare decât preşedintele Iohannis. Mai bine de 11 mii de bugetari câştigă peste şeful statului. Conform datelor oficiale, cea mai mare sumă încasată în februarie 2023 a fost 153.420 de lei, de 10 ori mai mare decât salariul președintelui Klaus Iohannis.

Cum au ajuns angajaţii de la stat să ia salariu mai mare ca Iohannis

”Fericitul” bugetar care primește un asemenea bonus de la stat este angajat ANCOM, însă nu este președintele instituției, cum se credea. De fapt, ar fi un fost angajat care a dat în judecată ANCOM și a primit acești bani despăgubire, în instanță.

ADVERTISEMENT

Conform , ANCOM a acordat în ultimii ani diverse compensații bănești, în cuantumuri care au atins și 300.000 de lei, sub formă de despăgubire. au câștigat procese, fiind vorba de un total de 670.000 de lei.

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), este o autoritate publică autonomă, aflată sub controlul Parlamentului României, cu rol de reglementare și supraveghere în domeniul comunicațiilor electronice și serviciilor poștale, rezultată prin fuziunea, în aprilie 2007, dintre IGCTI și ANRCTI. Conform datelor oficiale, Klaus Iohannis are un salariu net de 14.600 de lei pe lună, în timp ce 11.415 bugetari câștigă mai mult de atât.

ADVERTISEMENT

vor să schimbe legea și să modifice Codul Fiscal tocmai ca veniturile salariale mai mari decât cele ale lui Iohannis să fie drastic impozitate. ”Agenția Națională de Administrare Fiscală nu deține o evidență a funcționarilor publici, însă are la dispoziție informații privind veniturile salariale încasate de salariați, astfel cum sunt declarate de către contribuabili prin intermediul declarației 112 (Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate).

Potrivit informațiilor din declarația 112 depusă pentru luna aprilie 2022 de către angajatorii instituții publice (instituție cu personalitate juridică, a administrației publice centrale, locale sau europene, care gestionează resurse financiare publice) a rezultat un număr de 13.588 persoane care au încasat venituri nete egale sau mai mari decât 14.000 lei”, anunța ANAF în 2022.

ADVERTISEMENT

Potrivit unui studiu al Wall Street, cei mai bogați bugetari sunt cei din învățământul superior universitar, unde salariile pot să ajungă la 90.000 de lei pe lună. O situație similară e înregistrată și în administrația publică, unde există șefi de servicii cu salarii de până la 76.000 de lei pe lună. În 2019, presa dezvăluia că Ovidiu Badea era bugetarul care avea un salariu de 10 ori mai mare ca și Klaus Iohannis. Badea era în acel moment președinte al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea” până la finele lunii decembrie 2019. Salariul lui Badea era de 38.000 de dolari pe lună.

Cert e că președintele Klaus Iohannis nu vrea să audă de tăieri salariale la bugetari, chiar și cu aceste cifre în față. ”Este, într-adevăr, o discuție în spațiul public care, după părerea mea, a luat-o într-o direcție complet greșită și o să vă spun imediat ce cred că se poate face. Situația economică în România este bună, avem creștere economică, avem dezvoltare, cu toate că suntem în mijlocul mai multor crize, generate în principal de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

ADVERTISEMENT

În același timp, România dispune de oportunități imense de a obține bani europeni. Dacă vă amintiți, acum ceva vreme, când s-au negociat fondurile europene și fondurile pentru PNRR, am fost cu echipă la Bruxelles, unde am negociat patru zile și patru nopți și am obținut atunci 80 de miliarde de euro, fonduri europene și fonduri pentru PNRR pentru proiecte din România. Este o oportunitate imensă și treaba Guvernului este, clar, să creeze cadrul pentru ca acești bani să fie atrași în folosul firmelor românești, în folosul românilor, în ansamblu pentru a dezvolta economia românească. Asta trebuie să facă Guvernul“, a declarat președintele.