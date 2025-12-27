Cum au ajuns cumnați Gică Hagi și Gică Popescu? „A zăpăcit-o pe femeie cu trandafiri. I-a umplut casa”

ADVERTISEMENT

Giovanni Becali a rememorat la emisiunea „Giovanni Show” modul în care Gică Popescu a „cucerit-o” pe actuala sa soție, Luminița, sora Marilenei Hagi. Impresarul a vorbit și despre relația pe care o aveau în trecut Gică Hagi și Gică Popescu.

Cum au ajuns Gică Hagi și Gică Popescu să fie cumnați. Giovanni Becali, poveste fabuloasă

Giovanni Becali a dezvăluit că Gică Popescu a cunoscut-o pe Luminița în perioada în care evolua alături de Gică Hagi la Barcelona. Cei doi s-au căsătorit în 1999 și au împreună doi copii, Maria (24 de ani) și . „Cine credea că Gică Popescu va fi cumnat cu Gică Hagi? Gică Hagi s-a însurat cu Marilena, era la Barcelona. Luminița venea la sora ei.

Gică Popescu se separase de fosta nevastă, din Craiova. , nu era olteancă. Într-un an de zile, Gică Popescu i-a dat câteva milioane de trandafiri Luminiței. A înnebunit-o cu trandafiri de câte ori venea, umplea mașinile, umplea casa. A zăpăcit-o pe femeie.

Sunt poate cele mai bune perechi din fotbalul nostru, ca familii, cu câte doi copii fiecare, băiat și fată. Copiii realizați. Sunt un exemplu”, a declarat impresarul la emisiunea „Giovanni Show”.

„Popescu i-a făcut marcaj Luminiței mai tare decât lui Ronaldo”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Giovanni Becali a confirmat: „Doamne ferește. Femeia, cu facultate, machedoni, părinții se așteptau să ia un machedon. (n.r. nimeni nu credea că o să ajungă cumnați) Niciodată”.

Cum arăta rivalitatea dintre Gică Hagi și Gică Popescu

Înainte să devină cumnați, Gică Hagi și Gică Popescu au fost coechipieri la națională și la mai multe echipe de club, dar și rivali, după cum a dezvăluit chiar fostul lor impresar. „La Barcelona erau colegi, nu aveau ce face.

Înainte, când nu jucau împreună, erau orgolioși, pentru că unul lua Balonul de Aur (n.r. titlul de cel mai bun jucător român) într-un an, altul în alt an, era această dispută între ei, rivalitate”, a adăugat Giovanni Becali.

