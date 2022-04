Cum au ajuns Eugen Cristea și Cristian Deleanu să doarmă în gară, de Paște: “A fost plin de peripeții”

Eugen Cristea a împlinit 70 de ani pe data de 18 aprilie 2022. Pentru el, cea mai frumoasă aniversare și cea mai aparte sărbătoare a Paștelui au fost cele din aprilie 1996, când a plecat într-un turneu cu soția lui, actrița Cristina Deleanu. Călătoria a fost plină de aventură, încă de la decolarea avionului, de pe aeroportul Otopeni.

Eugen Cristea și Cristina Deleanu, Paște cu peripeții

Eugen Cristea a jucat în numeroase piese de teatru la Teatrul din Timișoara și Teatrul I.L. Caragiale din București. Aniversarea din acest an a petrecut-o în sânul apropiaților. Pe lângă cariera sa artistică, acesta se poate lăuda și cu o viață personală plină de evenimente și de trăiri unice.

ADVERTISEMENT

Actorul Eugen Cristea își amintește cu zâmbetul pe buze despre plecarea într-un turneu, în aprilie 1996. Avionul, în care se aflau Eugen Cristea și Cristina Deleanu, a plecat cu mare întârziere de la sol, din cauza înghețului și a nămeților.

Atunci, actorul a înțeles ce înseamnă fenomenul de givraj și, în urma întârzierilor, a ajuns să doarmă prin gări. Traseul cu peripeții nu a fost uitat nici până astăzi și a fost clasat în topul călătoriilor de neuitat.

ADVERTISEMENT

”Pe 15 aprilie în 1996 plecam în Italia. Cred că era prima sau a doua zi de Paște. Atunci a fost mai greu să zburăm. În anul acela a nins foarte mult. Noi trebuia să ajungem în Italia. De ziua mea am fost la Veneția.

Țin minte că Paștele s-a nimerit aproape de ziua mea, în acel an. Erau pe aripa avionului, 5 metri de zăpadă. Atunci am învățat ce înseamnă fenomenul givraj, iar avionul pur și simplu nu putea pleca de la sol.

ADVERTISEMENT

Îmi amintesc și acum, și parcă văd, cum se urca cineva cu o instalație cu apă fierbinte, și venea la geamul avionului. În final am plecat, dar cu mare întârziere. Am pierdut toate legăturile, am dormit prin gări…

Dar, pe cât de dificilă a fost călătoria noastră, pe atât de frumoase au fost spectacolele noastre din Italia. A doua zi de Paște și aniversarea le-am petrecut la Veneția. A fost și cel mai frumos Paște din viața mea, dar și unul plin peripeții”, a declarat actorul Eugen Cristea, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

”Vom sta acasă în liniște, cu un cozonac și ouă roșii”

Actorul și soția lui vor petrece Sărbătorile Pascale din acest an acasă, în liniște, cu ouă roșii și cozonaci. Totuși, cei doi soți spun că ei trăiesc mai mult sărbătoarea Crăciunului, decât Paștele, care, în opinia lor, se reduce la miel și la ouă.

ADVERTISEMENT

”Vom sta acasă în liniște, cu un cozonac și ouă roșii. Parcă Paștele prea e redus la mâncare, la miel… Noi simțim Crăciunul mai altfel, decât Paștele, dar sunt două sărbători creștine pe care le respectăm cu mare drag. La vârsta aceasta avem măsură.

Suntem la vârsta unei mai mari înțelepciuni. Suntem puțin triști. Cățelul nostru a murit, n-a mai rezistat. Dar am luat altul, pentru că noi suntem iubitori de animale”, ne-a mai declarat actorul.

Au trecut prin experiența COVID-19

Cei doi soți ne-au dezvăluit că au trecut cu bine prin experiența COVID-19. Nu au dorit să se vaccineze și au spus acest lucru public, încă de la începutul pandemiei de coronavirus. din cauza certificatului verde.

”Am trecut prin experiența COVID. Eu am făcut o formă mai ușoară. M-a durut puțin gâtul și am avut febră 37 cu 2. Dar a trecut”, a declarat Eugen Cristea.

Se iubesc de 36 de ani

Actorul și soția lui, Cristina Deleanu, sunt căsătoriți de 36 de ani. Deși anii au trecut, cei doi actori îşi trăiesc iubirea cu același patos ca la începutul relației lor. Între ei este o diferență de vârstă de 11 ani. Totuși, această cifră nu i-a împiedicat să aibă o relație frumoasă și o familie fericită.

Interesant este că actorul Eugen Cristea a văzut-o pentru prima dată pe Cristina Deleanu pe o scenă de teatru din orașul Iaşi. Actorul avea doar… 12 ani, iar actrița avea 23 de ani. Acesta îşi aminteşte că, încă de pe atunci, a admirat-o pentru frumuseţea ei şi a lăsat timpul să se aşeze. Mulți ani mai târziu, destinul avea să îi aducă împreună, pentru totdeauna.