Cum au ajuns Gabi Tamaș și Dan Alexa să poarte tricourile echipei naționale în finala Asia Express: „Nu trebuie să mințim”

Foștii internaționali români Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai ediției din acest an a competiției Asia Express. În finală, cei doi au fost îmbrăcați în tricoul primei reprezentative a României, iar fostul fundaș de la Dinamo, FCSB sau West Bromwich Albion a dezvăluit în ce context s-a întâmplat acest lucru.

Cum au ajuns Gabi Tamaș și Dan Alexa să poarte tricourile echipei naționale în finala Asia Express

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat Asia Express purtând tricourile echipei naționale, iar fostul fundaș a vorbit despre acest aspect. „(n.r. ați pregătit de dinainte tricourile, cu gândul că veți ajunge în finală?) Nu, nu trebuie să mințim. Noi ne-am dus să ne distrăm, nici nu ne-am cumpărat haine pentru Vietnam și Coreea.

În Filipine știam că e cald, ni s-a transmis să luăm tricouri. Mi-am luat vreo 30 de tricouri, toate culorile, dar haine groase nu. Cu cât ne apropiam mai mult de finală, am vorbit cu cineva din producție dacă ar putea să aducă tricourile echipei naționale”, a declarat Gabi Tamaș, în direct la . .

În câte meciuri au evoluat Gabi Tamaș și Dan Alexa la echipa națională

a strâns nu mai puțin de 67 de selecții pentru prima reprezentativă a României în perioada 2003 – 2018, marcând 3 goluri. Acesta a fost prezent alături de echipa națională la EURO 2008, fiind integralist în toate cele trei partide pe care echipa pregătită de Victor Pițurcă le-a disputat în grupă, 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia și 0-2 cu Țările de Jos.

De cealaltă parte, Dan Alexa are 6 selecții la echipa națională. Acesta a debutat în 2004, într-un amical cu Irlanda la Dublin, pierdut cu 0-1, iar apoi a evoluat în 5 partide în perioada 2010-2011. Fostul mijlocaș are și două goluri înscrise în tricoul naționalei, ambele într-un amical cu Ucraina (2-2) disputat în Cipru pe 8 februarie 2011.