Sport

Cum au ajuns Gabi Tamaș și Dan Alexa să poarte tricourile echipei naționale în finala Asia Express: „Nu trebuie să mințim”

Gabi Tamaș a dezvăluit în ce context a ajuns să poarte tricoul echipei naționale a României în finala Asia Express, alături de coechipierul său, Dan Alexa.
Bogdan Mariș
14.11.2025 | 19:16
Cum au ajuns Gabi Tamas si Dan Alexa sa poarte tricourile echipei nationale in finala Asia Express Nu trebuie sa mintim
ULTIMA ORĂ
Dan Alexa și Gabi Tamaș au purtat tricourile echipei naționale în finala Asia Express. FOTO: Instagram
ADVERTISEMENT

Foștii internaționali români Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt marii câștigători ai ediției din acest an a competiției Asia Express. În finală, cei doi au fost îmbrăcați în tricoul primei reprezentative a României, iar fostul fundaș de la Dinamo, FCSB sau West Bromwich Albion a dezvăluit în ce context s-a întâmplat acest lucru.

Cum au ajuns Gabi Tamaș și Dan Alexa să poarte tricourile echipei naționale în finala Asia Express

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat Asia Express purtând tricourile echipei naționale, iar fostul fundaș a vorbit despre acest aspect. (n.r. ați pregătit de dinainte tricourile, cu gândul că veți ajunge în finală?) Nu, nu trebuie să mințim. Noi ne-am dus să ne distrăm, nici nu ne-am cumpărat haine pentru Vietnam și Coreea.

ADVERTISEMENT

În Filipine știam că e cald, ni s-a transmis să luăm tricouri. Mi-am luat vreo 30 de tricouri, toate culorile, dar haine groase nu. Cu cât ne apropiam mai mult de finală, am vorbit cu cineva din producție dacă ar putea să aducă tricourile echipei naționale”, a declarat Gabi Tamaș, în direct la Digi Sport. Fostul fundaș și coechipierul său, Dan Alexa, au obținut și o sumă importantă după ce au câștigat Asia Express.

În câte meciuri au evoluat Gabi Tamaș și Dan Alexa la echipa națională

Gabi Tamaș a strâns nu mai puțin de 67 de selecții pentru prima reprezentativă a României în perioada 2003 – 2018, marcând 3 goluri. Acesta a fost prezent alături de echipa națională la EURO 2008, fiind integralist în toate cele trei partide pe care echipa pregătită de Victor Pițurcă le-a disputat în grupă, 0-0 cu Franța, 1-1 cu Italia și 0-2 cu Țările de Jos.

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Digi24.ro
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”

De cealaltă parte, Dan Alexa are 6 selecții la echipa națională. Acesta a debutat în 2004, într-un amical cu Irlanda la Dublin, pierdut cu 0-1, iar apoi a evoluat în 5 partide în perioada 2010-2011. Fostul mijlocaș are și două goluri înscrise în tricoul naționalei, ambele într-un amical cu Ucraina (2-2) disputat în Cipru pe 8 februarie 2011.

ADVERTISEMENT
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut...
Digisport.ro
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Finlanda U21 – România U21 2-0, Live Video în preliminariile CE de Tineret....
Fanatik
Finlanda U21 – România U21 2-0, Live Video în preliminariile CE de Tineret. Pas greșit pentru „tricolorii” lui Costin Curelea
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Fanatik
Cine transmite la TV Bosnia – România. Schimbare pentru fanii echipei naționale
Vești proaste pentru Dinamo: Alexandru Musi s-a accidentat din nou la echipa națională!
Fanatik
Vești proaste pentru Dinamo: Alexandru Musi s-a accidentat din nou la echipa națională!
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
iamsport.ro
Gloria lui Dinamo, declarații incredibile despre Marius Lăcătuș: 'Se cutremurau geamurile'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!